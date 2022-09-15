«Почему не ударили по Зеленскому в Изюме и Харькове?» – украинский политолог

Новости Украины

РФ могла достаточно легко устранить разгуливающего со своей свитой по Изюму и Харькову Зеленского как один из центров принятия решений, но этого не было сделано, поскольку есть опасение, что после него к власти придет проамериканский главком ВСУ Валерий Залужный, который вообще без «стоп-крана».

Об этом в эфире «Россия 1» высказался украинский политолог Василь Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что-то не получается, не вяжется. Изюм. Зеленский на белом коне в сопровождении собственной свиты приезжает. Встречается, разговаривает. Журналисты работают. Дальше из Изюма приезжает в Харьков, опять же, на белом коне. Встречается с людьми, мэром. Смотрит, как идет строительство. Но где доблестная российская разведка? Если вы собираетесь применять решения по центрам принятия решения – вот он, центр принятия решений! В Изюме президент Украины со своей свитой. Где ваши разведчики? Где местное население? Почему не стучит, не информирует? Ни одного выстрела не было. Или это фейк, с точки зрения Украины, или договорняк. Вы не хотите делать мирные соглашения, вам это неудобно. Вы говорите о том, что Украина должна сдаться, должна быть денацификация и т.д. А дальше за этим идет договорняк: «Слушай, давай пустим Зеленского. Это же – политик. Он ничего не сделает, никаких там военных нет». Хорошо, птичка, договорились. Птичка улетела – села в Харькове. Опять-таки, если долбите по Харькову и попадаете ракетой прямо в ТЭЦ, а сегодня – по Криворожской области, то тут у вас ни ракет нет, ни одного патрона», – иронично предположил он.

Вакаров подчеркнул, что руководству РФ новоявленный кандидат на пост президента Украины в лице военного человека, в случае ухода нынешнего главы-политика, окажется еще более невыгодным.

«Вам невыгодно Зеленского уничтожать. На Украине сейчас – военное положение. Выборы провести нельзя. Даже переворот сделать нельзя, потому что никто не поверит! А уйти Зеленскому – можно. Но кто придет на его место? Скорее всего, Залужный – наиболее раскрученный военный человек. И что вы думаете? Вы будете с ним разговаривать? Да он не умеет разговаривать! У него – решение, кнопка, война, решение, кнопка, война. Он под американцами ходит на раз, два, три, четыре! Вы хотите веками, что ли, воевать против Украины?», – выразил подозрение аналитик.