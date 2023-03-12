Почему не воюют срочники?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возникает вполне резонный вопрос: а почему для участия в СВО, которую упорно не желают назвать своими именем, то есть войной, не участвуют военнослужащие, проходящие службу по призыву? Ведь на них, как и на контрактниках лежит задача защиты Родины. Иначе для чего они нужны? Зачем на них тратят деньги?

Или министерство обороны прекрасно понимает, что уровень подготовки этих солдат крайне низок, ибо за год молодой человек едва успевает превратиться в солдата, а тут уже и увольняться пора? То есть, реально служить некогда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В свое время, в годы службы и перестройки, я занимался разработкой концепции реформирования спецназа ГРУ ГШ. Так еще тогда, когда срок службы военнослужащего срочной службы в СА составлял два года, было ясно, что этого мало.

Мои соображения на этот счет подтвердили наблюдения и беседы с офицерами во время морской подготовки в 17 обрСпН ЧФ. Ответственность и отношение к службе старшин срочной службы (сержантов в армии) была сопоставима с нашими прапорщиками. Именно поэтому я в своих предложениях указал, что необходимо переходить на срок службы срочников, равный трем годам.

При этом цикл между призывами должен составлять год. То есть, программа боевой подготовки от начала до конца должна проходить за год. Следующий год должен быть посвящен выработке устойчивых практических навыков в полевых условиях. И третий год уделяется именно службе. То есть, обеспечению безопасности страны.

Судя по всему, так называемая СВО, которую правильнее расшифровать, как Странная Военная операция, скоро не закончится. Поэтому уже сейчас надо переводить призванных срочников на трехлетнюю службу. Это позволит нарастить численность Вооруженных Сил и подготовит резервы для участия в боевых действиях.

Нужны офицерские кадры.

Кстати, чтобы научить Вооруженные силы России воевать, требуются офицерские кадры. Пора посмотреть правде в глаза и понять, что с началом боевых действий на Украине потребность в офицерах возросла кратно. А у нас все тот же Анатолий Сердюков закрыл более сорока военных училищ.

Поэтому ГОМУ должно произвести расчет потребности в офицерских кадрах по родам войск и организовать срочный набор на ускоренные офицерские курсы из числа тех, кто уже получил боевой опыт. Материальную базу и казарменный фонд срочно вернуть в министерство обороны, если еще не успели распродать.

Во всяком случае, помещения некогда огромного автомобильного училища в Рязани полупустое. Также в Рязани было закрыто училище связи, специалисты которой на любой войне крайне необходимы: связь-нерв армии!

При этом раскачиваться некогда, ибо все это требовалось еще позавчера. Наш противник опирается на систему подготовки и матбазу вооруженных сил стран НАТО. Мы же должны сами наращивать свои возможности.

Но, похоже, что с этими бедами способен разобраться только Верховный главнокомандующий…