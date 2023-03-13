Почему новые российские территории не включают в состав федерального округа

Олег Кравцов.  
13.03.2023 11:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Запорожье, Политика, Россия, Херсон


Спустя почти полгода после присоединения к РФ четырех новых субъектов эти территории по-прежнему находятся вне рамок привычной региональной управленческой вертикали: они не включены в состав какого-либо федерального округа и не имеют собственного полпреда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».


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При этом источники, близкие к руководству того или иного нового субъекта рассказали, что Кремль не доводил до местных властей решений на этот счет, поэтому никакой подготовительной работы с их стороны не ведется.

«Администрация президента взяла на себя функции федерального округа и успешно с этим справляется. Этот вопрос может быть актуален уже в процессе стабилизации, полного освобождения этих территорий от националистов. Сейчас, как говорится, прямое управление АП», – сказал курирующий ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Похожего мнения придерживается и курирующий Херсонскую область депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«Один из основных путей интеграции — это формирование законодательной структуры власти. Думаю, как все структуры будут сформированы, так и станет вопрос по федеральному округу»,— полагает Кастюкевич.

В свою очередь два источника в АП говорят, что вопроса создания федерального округа пока нет в повестке Кремля.

Один из них считает, что вряд ли этот вопрос встанет раньше проведения выборов на новых территориях, другой — что этого не произойдет до окончания СВО.

«Все, кто рассуждает об этом вопросе, забывают о том, чем занимаются полпредства. Они нужны для координации работы подразделений федеральных ведомств. А большинство из них на новых территориях сейчас не работают»,— объясняет еще один источник, близкий к АП.

А политтехнолог Евгений Минченко полагает, что вопрос федерального округа на новых территориях неактуален для Кремля по очевидным причинам.

«Там сейчас разворачивается борьба. Думаю, все-таки когда уже зафиксируется как-то более или менее понятно линия разграничения, устаканятся количество регионов и их реальные административные границы, тогда уже будет иметь смысл создавать новый федеральный округ»,— считает Минченко.

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