Почему нужно срочно избавляться от гривны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские власти готовят обмен наличных в рамках денежной реформы. Обмен будет по примеру 1991 года в ограниченном объеме и в ограниченное время. Поэтому хранить гривну нецелесообразно. Ее надо конвертировать.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» рассуждает экономист Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Новый трюк украинской власти с разделением общества на «своих», и остальных, кому всё «по закону», планируется на осень. По имеющейся информации, планируется денежная реформа, в рамках которой проведут обмен наличных.

Отличный способ для приближенных к власти вынуть миллиарды гривен из сбережений населения. Убив сразу несколько «зайцев».

По времени, естественно процесс будет ограничен, как это бывало на памяти старшей части населения во время «павловской денежной реформы» в апреле 1991 года. Тогда необходимость замены купюр была названа борьба с фальшивыми рублями, якобы завозимыми в СССР из-за рубежа. Хотя были более весомыми, но не единственными – избавление от избыточной денежной массы, и частичное решение проблемы дефицита на товарном рынке СССР.

Будет проведена не деноминация, а замена купюр. Поводы для обоснования изобретать не нужно, они все давно в обороте – виновата Россия, как всегда. И так же, как и в 1991 году, добавят обоснование – фальшивые гривны, завезенные из-за линии разграничения. Придется обосновать, что гражданин не работает на врага, и подтвердить источник получения средств.

Так и заработать сможет узкий круг лиц. И убрать появившиеся к тому времени значительные излишки денежной массы.

Оптимальный вариант – заранее конвертировать в валюту или в запасы необходимых долгохранящихся продуктов – крупы, консервы, соль, сахар, спички, топливо, медикаменты. Имеет смысл запастись и «буржуйкой», если сбережения позволяют. Отличные печи такого плана выпускает Днепропетровский «Южмаш» и Николаевский судостроительный завод «Океан». Сейчас это была бы эффективная инвестиция.