Почему обещанные Украине вооружения НАТО не пугают Кремль

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Новости Украины

Заявление западных политиков о готовности непрерывно обеспечивать вооруженные формирования Украины, на первый взгляд, кажутся убедительными, но динамика развития событий показывает обратное.

Об этом в интервью «Спутнику» рассказал военный эксперт Александр Хроленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден заявил о том, что 50 стран согласовали новые поставки оружия Киеву. Назвал такие цифры: 600 танков, 500 артиллерийских орудий, 600 тыс. снарядов. Эти цифры, при таком количестве нулей, кажутся значимыми, но фактически, что такое 600 танков? Если иметь в виду, сколько было уничтожено за четыре месяца танков и прочей бронетехники на Украине, ВСУ потеряли около 4 тыс. танков и прочей бронетехники, артиллерийских орудий – около 3 тыс., не считая 700 установок РСЗО», – напомнил Хроленко.

По его данным, «российские войска в день используют 60 тыс. снарядов». Поэтому помощи Запада хватит на 10 дней при сопоставимой интенсивности огня со стороны ВСУ.

«Возможно, украинской армии хватит на месяц. Так же, как и артиллерийских орудий и танков, потому что ритм уничтожения техники такого рода именно таков – примерно, 600 танков и 500 арторудий в месяц», – пояснил эксперт.

По его мнению, подобным образом, Запад поддерживает совершенно небоеспособную армию Украины как «скорее мертвого, чем живого пациента» с целью вредить РФ.

Хроленко подчеркнул, то военно-промышленный потенциал США и Европы исчерпывается. Он убежден, что, как только запасы старого вооружения окончательно иссякнут, страны НАТО прекратят снабжение Киева.

«Оружейные запасы НАТО – небезграничны. Пока удается собрать какие-то устаревшие образцы – либо это техника времен Варшавского договора, либо достаточно устаревшая техника НАТО. Те же 777-ые гаубицы выдерживают два-три боя и, из ста с лишним поставленных единиц, едва ли два десятка сохраняют боепособность. Дюжина артиллерийских самоходных установок «Цезарь» французских погоды не делают. Где-то, конечно, вредят, но такими темпами могут помогать месяц, второй, третий – может быть, хватит запасов в арсенале стран НАТО до Нового года. Это – максимум. Может и раньше закончиться старинное вооружение, а нового у НАТО не так уж и много», – констатировал эксперт.

Он также напомнил, что ВСУ нужно время для того, чтобы научиться обращаться с предоставленной США и Европой военной техникой.

«У России не кончаются ракеты. Такое впечатление, что увеличиваются запасы ракетного вооружения. Наносится до 250 – 300 ракетных, артиллерийских воздушных ударов по районам сосредоточения войск и военной техники ежесуточно. Это – не имеет аналогов в новейшей истории, такой темп, такая насыщенность, такая интенсивность боевых действий. Сложно сказать, на каком этапе США скажут «Стоп! Пора заключать мир на любых условиях». Пока что, все складывается не в пользу США и НАТО, а киевский инструмент внешней политики США и НАТО выглядит совсем бледно», – подытожил Хроленко.