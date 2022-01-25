«Почему они нас хоронят?» – ведущий украинского ТВ о «драпающих» из Украины американцах

Новости Украины

Ультиматум России в адрес США вызвал серьёзные сомнения среди украинцев в отношении непоколебимости и гегемонии НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия требует формальных подтверждений своих требований, подписание бумаги. Потому что Россия понимает, что подписание такой бумаги сразу вызовет политический кризис и переустройство Украины, здесь большая часть общества возлагает безопасность только на НАТО, а если НАТО закроют, это означает, что 40-50 процентов общества начнёт остывать и приходить в себя, искать другие альтернативы. Скорее всего, усилится курс на внеблоковость и нейтралитет, который и так сегодня поддерживают 35-45 процентов граждан. Россия понимает, что это будет означать кризис для самого НАТО, потому что молодые члены НАТО и бывшие страны Варшавского блока почувствуют себя в небезопасности, потому что НАТО перестанет её гарантировать. Потому что в следующий раз может прийти Россия и сказать: «Мы тут подумали, теперь давайте, Прибалтику исключайте из НАТО». Сама архитектура этой организации начнёт рассыпаться, если проиграет России. Они будут выглядеть слабее, чем одна страна – Россия», – сказал он.

В свою очередь, украинский телеведущий Ростислав Сухачев отметил, что посольства западных стран драпают из Украины, а вместе с ними – и авиакомпании.

«Происходит нагнетание ситуации в плане посольств, когда американское, британское, германское, шведское и другие посольства фактически допустили возможность драпать. Они не полностью покидают Украину, но дали сигнал, не побоялись сказать даже в МИД, что это не очень дружественный шаг по отношению к Украине. У нас же всё нормально, почему они нас так сразу хоронят? При этом западные авиакомпании не хотят, чтобы их экипажи оставались на Украине, это выглядит дико, у нас не настолько страшная ситуация. Даже когда в Иране был сбит украинский самолёт – и то гражданская авиация совершала туда перелёты. Они что – боятся, что прям Путин ночью нападёт, и они не смогут с Борисполя взлететь?» – возмущался телеведущий.

В то же время Бортник отметил, что такого не было даже в 2014 году, когда борты летали даже в небе Донбасса, в том числе печально известный рейс MH17.

Телеведущий обратил внимание на американские СМИ , которые начали сравнивать Украину с Афганистаном и призывать соотечественников убираться из страны.

«Сейчас интересно, какая будет реакция Госдепа США и господина Байдена, учитывая то, что маховик сейчас раскручен, и американские СМИ, даже не оппозиционные к Байдену, рассказывают, что Украина – второй Афганистан для Байдена. Позорный, с которого нужно убираться. Даже Foxnews – республиканский телеканал, который всегда позиционировал себя как ястребов: «Воевать с Путиным всегда», и тут они говорят: «Украина с населением меньше Калифорнии, чего мы вообще туда впёрлись?» – рассказал Сухачев.