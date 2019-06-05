Почему Плахотнюк не рискнул остановить Козака

05.06.2019, Москва, Елена Острякова

Остающееся у власти в Молдове прозападное правительство, подконтрольное теневому «хозяину страны» олигарху Владу Плахотнюку, не рискнуло воспрепятствовать визиту в республику вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака, хотя в 2017 году оно объявляло другого российского вице-премьера – Дмитрия Рогозина – персоной нон грата.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Плахотнюк боится окончательно разрушить отношения с Россией, где против него возбуждено уголовное дело.

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Об этом Додон заявил в эфире телеканала «НТВ Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этого еще не хватало — развернуть еще и Козака. Тогда бы был поставлен крест на возможности возобновления какого-то сотрудничества между нынешними демократами (карманная партия Плахотнюка, – ред.) и РФ. Думаю, никто бы не рискнул. Я даже не думаю, что кто-то может себе такое позволить», – сказал Додон.

Визит Козака молдавский президент расценил как успешный, но посетовал, что он состоялся слишком поздно.

«Пораньше бы на пару недель или на пару месяцев. Но лучше поздно, чем никогда», – сказал Додон.

Напомним, что практически сразу после пресс-конференции Козака в Кишиневе, где он высказался по актуальным вопросам молдавской политики, возобновились переговоры о создании коалиции между партией социалистов президента Додона и проевропейским блоком ACUM.