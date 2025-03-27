Почему план перевооружения Европы терпит фиаско? Взгляд из Британии

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Обозреватель британской The Telegraph Эмброуз Эванс-Притчард утверждает, что неудачный план перевооружения в Европе уже превращается в фиаско. Рекордный долг и жесткий протекционизм срывают заявленные планы по противодействию Путину.

По данным издания, перевооружение Европы выявило раскол в ЕС. С одной стороны, страны, стремящиеся сохранить влияние США, с другой – «европеисты», желающие независимости от Америки. Автор считает, что ни одна из этих позиций не принесет пользы Украине.

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«Никогда не недооценивайте способность Европы разочаровывать. Эйфория от перевооружения и взрывной рост европейских промышленных акций за последний месяц опередили жесткие фискальные факты. У Италии и Испании нет внятных планов по увеличению расходов на оборону, как и у Франции, если вдаваться в подробности. Страны блока «Club Med» и Бельгия уже попали в ловушку сложных процентов, вызванную ростом реальной стоимости заимствований (как и Великобритания)», – отмечает автор.

«Мы просто не сможем найти еще 20 млрд [17 млрд] или 30 млрд евро на вооружение, когда мы уже прилагаем огромные усилия для сокращения нашего долгового бремени, и мы принципиально ограничены в том, что мы можем сделать для итальянского народа», — заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

Военный кейнсианский бум — это в основном немецкая история. Коалиционный план на €900 млрд дополнительных расходов на оборону и инфраструктуру в течение 10 лет — это большой план. Он составляет €90 млрд в год или 2% от ВВП Германии.

ЕС в целом должен ежегодно увеличивать инвестиции на €800 млрд, чтобы вытащить блок из технологического спада, в сочетании с шоковой терапией дерегулирования. Чем больше мы видим неоднородное и раздробленное перевооружение Европы, тем меньше это похоже на блиц Чемберлена в 1938 году или Рузвельта в 1941 году, пишет автор статьи.

Свен Яри Стен из Goldman Sachs подсчитал совокупный стимул для еврозоны и пришел к выводу, что он едва ли сдвинет ситуацию в середине 2020-х годов. Чистый «фискальный импульс» в этом году все еще будет отрицательным, а в следующем — нейтральным.

Эммануэль Макрон из Франции много говорит о перевооружении ЕС, но ему не хватает ни политического капитала, ни фискальной огневой мощи, чтобы поставить свою экономику на военные рельсы. У Франции структурный дефицит бюджета составляет 5% ВВП.

Международный валютный фонд сообщает, что государственный долг Франции достиг 112% в прошлом году и к 2029 году достигнет 124% даже без учета роста военных расходов.

К тому же Макрону противостоит парламент, находящийся в плену у пацифистского Народного фронта слева и трампистского объединения Марин Ле Пен справа.

Макрон намерен увеличить оборону примерно на 0,8% ВВП к 2030 году, но как он собирается это оплачивать, если он планирует реализовать все свои другие амбициозные обещания — господство ИИ, парк ядерных реакторов и т. д. — а также обещает защитить французскую социальную модель?

План Европейской комиссии по перевооружению Европы стоимостью 800 млрд евро ускользает сквозь пальцы, как мелкий песок — «виртуальные» деньги, по меткому выражению итальянки Джорджии Мелони, которая заявила, что пытаться сделать это в одиночку, без США, «безумно».

Большая часть €800 млрд — это теоретическая цифра, которая должна поступить от государств-членов. Основой является кредитный механизм ЕС в размере €150 млрд для укрепления европейской военной промышленности, но он уже столкнулся с проблемами, начиная с вето Венгрии.

Испанцы хотят использовать деньги на борьбу с изменением климата, превратив этот механизм в фонд подкупа, подобный Фонду восстановления после COVID-19, который в итоге использовался для всех видов благотворительных программ, за исключением борьбы с COVID-19.

Как всегда, Брюссель, Париж и другие имеют скрытые мотивы в проталкивании совместного выпуска долга. Они хватаются за любую возможность, чтобы попытаться протащить контрабандой через фискальный союз – или заполучить кредитную карту «бережливых», если говорить более прозаично.

Голландцы отказываются от использования ReArm Europe для совместного кредитования; немцы вряд ли будут более благосклонны, когда Фридрих Мерц придет к власти. Он должен прогнуться назад, чтобы показать, что изменения прошлой недели в конституционном долговом тормозе не открывают шлюзы для фискального краха.

«Отбросив одно табу, немецкие правоцентристы еще менее склонны нарушать другое», — заявил Berenberg Bank. Еврооблигации мертвы как камень.

Сага о перевооружении обнажает глубокие линии раскола внутри ЕС, прежде всего между теми государствами, которые все еще пытаются удержать США на борту, и европеистами, которые видят в этом шанс — благословение Марса, если заимствовать выражение у немецкого историка Фрица Фишера, — освободиться и превратить Европу в мощную великую державу.

План Германии «Спарта» предусматривает существенные расходы на «острый конец» обороны, чтобы блокировать Владимира Путина, прежде чем у него возникнет соблазн снова атаковать (в следующий раз — Нарвский или Сувалкский коридор).

Германия хочет стену беспилотников, а также оружие, которое может быть доставлено в течение месяцев или пяти лет в крайнем случае. Европа должна работать с тем, что у нее есть, и не тратить время на споры о новых инструментах, или позволить Брюсселю перехватить миссию.

Но сейчас происходит худшее. Переговоры перерастают в раздел закупок, где каждая страна надеется использовать деньги ЕС для продвижения собственных систем вооружения в качестве формы промышленной и рабочей политики.

Неприятное сочетание евроидеологии и жесткого протекционизма означает, что Великобритания исключена, хотя она является неотъемлемой частью европейской военной экосистемы, защищает линию фронта ЕС от России с помощью своих войск и оказывает твердую поддержку Украине.

«Мы имеем сюрреалистическую ситуацию, когда Южная Корея и Япония могут претендовать на контракты до определенного момента, а британские фирмы не могут, поскольку у Великобритании нет официального оборонного пакта с ЕС, а такой пакт невозможен, если Лондон не подчинится другим требованиям Комиссии. Это вдвойне сюрреалистично, поскольку Берлин надеется на британскую ядерную защиту, а за кулисами ведутся переговоры о совместном англо-французском ядерном сдерживании», – отмечает автор.

В таких условиях, по его мнению, вероятным результатом ReArm Europe станет ослабление эмоциональной солидарности, которая связывает альянс через Ла-Манш, и излечение поколения лидеров Лейбористской партии от их рефлексивной еврофилии.