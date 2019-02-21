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21.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Почему победа Зеленского сулит новый трэш и угар на Украине

Украину ждёт противостояние по линии президент – Верховная Рада в случае победы на грядущих выборах комика Владимира Зеленского. Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грубо говоря, мы получим президента если не слабого, то первые полгода или год разбирающегося в том, как же ему пользоваться теми инструментами, которые к нему придут вместе с должностью…

Я уверен, что со вторым туром избирательная кампания перерастёт в парламентскую, и большинство политиков будут стремиться взять свою власть в парламенте. К концу года парламент образуется, и он будет далеко не пропрезидентским», – заявил Гайдай.

«Есть же партия «Слуга народа», которая будет представлять президента в парламенте, но не забывайте, что все рейтинги и симпатии к избранному человеку пропадают в течении двух-трёх месяцев. Этого не избежал даже Порошенко, которого избрали в первом туре, и половины голосов уже у него не было (за «БПП» на парламентских выборах – ред.), потому что пришло разочарование. Было понятно, что свои базовые обещания он не то что не выполнит, он и не собирается их выполнять.

Здесь будет похоже. Мы не увидим крупных посадок, это по закону невозможно, мы не увидим радикальных перемен, и часть людей разочаруется», – добавил политтехнолог.

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