13.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Кавказ, НАТО, Россия
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Почему подельники Саакашвили проиграли, а Грузия продолжает курс на НАТО

Несмотря на то, что в Грузии на президентских выборах победили, по уверению соратников Михаила Саакашвили, «ставленники акционера Газпрома», верхушка в Тбилиси вряд ли откажется от курса на вступление в НАТО.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного российско-грузинским отношениям, заявил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стремление вступить в НАТО – это билет в один конец. Один раз попробовал, и уже не слезешь. Есть одна страна на постсоветском пространстве, которая сначала хотела в НАТО, а потом расхотела – это Украина. Что с ней произошло – известно.

Поэтому грузинские политики вынуждены, кем бы они ни были, поддерживать эту линию по одной причине: отказ от членства в НАТО – это катастрофически испорченные отношения с США без каких-либо гарантий со стороны России.

Очень важно понимать, что Россия сейчас подобных гарантий дать не может, или требуется очень резкий поворот, который скажется на судьбах конкретных людей в грузинской политике, но на этот поворот никто сейчас не пойдет.

Попыткам Грузии поменять внешнеполитический курс будет оказано очень сильное сопротивление со стороны США, и Грузия этому давлению сейчас сопротивляться не может», – резюмировал эксперт.

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