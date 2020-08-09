«Почему Польша получает больше нас?!» – Карасёв требует повысить расценки на политическую проституцию

09.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что Киев идёт на огромные уступки и полностью продаётся западным «партнёрам», Польша получает от Европы в сотни раз большую помощь, чем довольствующаяся мелкими подачками Украина.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Zik» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значит надо это менять, пересматривать соглашения и по ассоциации с ЕС, и по ВТО, и по ситуации с коронавирусом. Переход на протекционизм даёт нам шанс пересмотреть, но для этого у пользующейся доверием профессиональной власти должна быть воля. А не пионеры или недогубернаторы, которые становятся вице-премьерами, а потом премьер-министрами.

Должны быть люди с политическим опытом, с авторитетом в западных структурах, чтобы уважали, а не рассматривали как какого-то ученика или пешку в игре против России, или кого-то ещё.

В конце концов, Киев всегда может сказать, что противоположная сторона не выполняет свои обязательства. В конце концов, ЕС создал фонд экономического стимулирования. Член ЕС, Польша, получила 120 миллиардов евро. А мы потом говорим: «Смотрите, как Польша двинулась!». Да, потому что она получает деньги от Германии, от Франции, чтобы удерживаться и быть членом ЕС. Так уж получилось, что они стали витриной этого постсоветского капитализма», – отметил Карасёв.

Он подчеркнул, что Киев должен требовать от Запада гораздо большие суммы.

«Нам не дадут столько денег, потому что мы не члены ЕС. И хоть мы и говорим: «Возьмите нас», но не берут, потому что больше не хотят иметь таких нахлебников.

Значит, мы должны пересмотреть логику – какой смысл нам получать 1 миллиард 200 миллионов евро на таких условиях, когда Польша получила 120 миллиардов евро? Несмотря даже на то, что с правами человека там тоже не очень хорошо, и власть националистическая, и бодается с ЕС и Советом Европы. Только они получают, а мы нет.

Значит, вывод какой? Либо давайте нам за наши уступки серьёзную помощь, продать свою политику за большие деньги. А если то маленькие деньги, то не продаваться, а искать свой путь, и делать так, чтобы власть была компетентная, профессиональная и жесткая, чтобы поднимать страну самим», – сказал Карасёв, уверяя, будто у Украины очень большой потенциал, и её экономика сможет быстро обогнать Польшу.