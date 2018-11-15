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15.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
НАТО, Политика, Украина
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Почему Порошенко начал «сливать» референдум по НАТО

Рост числа сторонников вступления Украины в НАТО благодаря тотальной антироссийской пропаганде и военной истерии оказался краткосрочным – теперь число желающих присоединения к Североатлантическому альянсу, напротив, стало уменьшаться.

Об этом в ходе ток-шоу «Право голоса» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел уточнить, что произошли значительные изменения общественного мнения.

До Евромайдана – 50+, под 60 или даже 70% населения выступало за интеграцию в ЕС. После того, как отделились Крым и Донбасс было стабильно за 70%. Сейчас уже 47%.

Произошли значительные изменения, особенно по поводу НАТО… Ещё год назад Порошенко на заседании СНБО говорил о том, что более 60% выступают за вступление в НАТО. И, действительно, когда Донбасс и Крым отделились, был некий всплеск. Понятно – отпали самые пророссийские регионы. Сейчас по исследованию только 39% – за НАТО, 35% – за внеблоковый статус и 9% – за вступление в ОДКБ. 44% против 39% – и это без Крыма и Донбасса!

Вот эти антинатовские настроения растут крайне быстро, – почему Порошенко и снял с повестки дня вопрос, который лоббировал еще в начале этого года, о проведении референдума одновременно с выборами. Он уже уверен, что проиграет, потому стремится изменить Конституцию без всяких референдумов», – пояснил Корнилов.

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