“Почему преимущества ж**дам, а не украинцам?”: суд в Коломые завершился антисемитской сварой

11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заседание местного суда в Коломые на западной Украине завершилось безобразным антисемитским инцидентом со стороны пришедших в суд националистических “активистов”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, опубликовавший видеозапись перепалки агрессивных “активистов” с судьями, после того, как те вынесли решение в пользу еврейской общины Коломыи и обязали власти демонтировать незаконно установленный христианский крест на месте старого еврейского кладбища.



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“Просто посмотрите на этот кошмар! «Ж_ды, ж_довские грошы, кто вам платил, это наша земля, позор, вы живете в нашей стране, в моем городе – я закон, почему украинец у себя дома должен что-то доказывать, почему преимущества ж_дам, а не украинцам, сотни наших патриотов, ты – христопродавец» – это кадры заседание апелляционного суда по иску еврейской общины Коломыи против незаконного переименования еврейского кладбища в сквер”, – пишет Долинский на своей страничке в соцсети.

“Евреи не имеют никакого отношения к этой земле!”. «Есть ли хоть одно доказательство того, что там евреи похоронены?», – кричит активист. Это он кричит про старое еврейское кладбище в Коломые, где эти активисты установили громадный крест в память о полицаях, которые убивали евреев. Так проходили еврейские погромы в Коломые в июле 1941 года, только тогда у активистов были развязаны руки”, – добавил директор Украинского еврейского комитета.

По его словам, в Коломые за честь еврейской общины судится и противостоит “особо опасным активистам” глава местной еврейской общины Яков Залищикер.