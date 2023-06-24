Почему Пригожин начал мятеж: Даже противники Шойгу осудили бунт

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Бывший министр обороны ДНР офицер ФСБ Игорь Стрелков, известный критикой главы военного ведомства Сергея Шойгу за ход спецоперации на Украине, призвал всех силовиков выступить против мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«В существующей ситуации каждый честный офицер, помнящий о Присяге, – обязан противостоять мятежникам. Независимо от того – как он относится к действующему президенту, министру обороны и т.п.», – написал Стрелков.

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Его поддержал еще один критик Шойгу – экс-депутат Верховного совета СССР Виктор Алкснис.

«Действия Пригожина – это удар в спину российской армии, ведущей тяжелейшие бои по отражению наступления ВСУ и соответственно работа на врага, жаждущего нанести поражение России и добиться ее уничтожения, как единого независимого государства. Это предательство! И оно должно быть наказано!».

Либерал, бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов утверждает, что речь идёт о личном предательстве Пригожиным президента.

«Путин разъярен ЛИЧНЫМ предательством Пригожина. Не только военным выступлением мятежом, но именно личным по отношению к нему, Путину», – написал он в своем тг-канале.

С ним принципиально не согласен политолог Павел Данилин. Он считает, что Пригожин стал оружием внешних врагов России.

«Вопрос «почему именно сейчас» элементарно прост. Потому, что наши военные нанесли бандеровской нечисти страшный урон в ходе их так называемого наступления. Сил у коллективного Запада на новое наступление не было. Фронт ВСУ готов был посыпаться. И в этот момент вооруженный мятеж внутри страны – что может быть лучше для врага?» – пишет Данилин.

А выступающий перед фронтовиками музыкант Петр Лундстрем из Донецка полагает, что Пригожин готовился к нынешним событиям давно, рассчитывая на прорыв фронта украинцами.

«Они ждали, что МО не удержит фронт. Видимо, провал контрнаступа повысил ставки Шойгу и понизил Пригожина в глазах Путина. Повторяю, с их точки зрения, не с моей… Еще раз. Они были уверенны, что «война нами проиграна», «фронт скоро будет прорван», «воюют только Вагнера» и так далее, цитат у меня в достатке. Соответственно, они искренне убеждены, повторяю, что «спасают Россию», – объясняет Лундстрем логику мятежников.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также обвинил в мятеже Пригожина Запад.

«Видя всю тщетность попыток Украины пробить нашу линию обороны, несмотря на колоссальные поставки оружия, видя, как наша армию сама переходит в контрнаступление, Запад вновь пытается ослабить нашу страну и нашу армию. Пытается посеять новую смуту в России руками очередного предателя – Евгения Пригожина. Главное сейчас – не допустить, чтобы внутренние разногласия превратились в смуту и тем более – в гражданскую войну. Это лишь порадует наших врагов в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне. Уже радует!» – написал Слуцкий.

А его подчиненный Василий Власов все еще надеется на мирное разрешение конфликта.

«Я считаю, что любую конфликтную ситуацию можно решить за столом переговоров. У нас один Враг, который должен быть побеждён! Военные и Вагнеровцы – вместе! Вы взрослые мужики, решите всё миром!», – написал Власов.

Другой жириновец Андрей Луговой занимает непримиримую позицию.

«Преступления вагнеровцев и предводителя мятежа должны караться беспощадно! Мочить и мочить жестко! Когда страна ведет войну «на выживание», доставлять радость врагу конфликтом среди патриотов — это не ошибка, это осознанное предательство. Предателям нет прощения. К стенке. По законам военного времени», – пишет Луговой.

Политолог Семен Уралов полагает, что к мятежникам могут не применяться столь жесткие меры.

«Фамилии конкретные не названы. Значит, компромисс возможен, если не будет стрельбы. Ключевой посыл: будет силовое подавление, угомонитесь. Дальнейшая развилка – будет ли Пригожин и его люди оказывать сопротивление. Если просто будут сидеть в Ростове и выдвигать требования – можно пропетлять с минимальными утратами и авторитета», – написал Уралов.