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18.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Почему прогнозы по Зеленскому не оправдаются

Раскручиваемый штабом Петра Порошенко тезис о том, что молодежь, поддерживающая Владимира Зеленского, не придёт на избирательные участки, – попытка выдать желаемое за действительное.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аномально высокое количество ответов у молодёжи, что они придут на выборы. Более того, среди тех, кто собирается прийти первый раз, 46% – сторонники Зеленского. Более того, против него у Порошенко вообще никаких шансов во втором туре нет. К тому же, слишком многие впишутся за Зеленского, лишь бы не Порошенко.

Для многих и Юлия Владимировна неприемлема. А Зеленский – это возможность начать с чистого листа.

Да, мы знаем, кто за ним стоит, но, во всяком случае, существует некий консенсус в политикуме украинском, что, всё-таки, его избрание – это путь к парламентской республике. К парламентско-президентской, у нас чисто парламентской не будет, но мы понимаем, о чём речь идёт. Победа Зеленского и Юли – это возврат к парламенту и Украине, как акционерному обществу», – рассказал Джангиров.

По его словам, Порошенко, в отличие от своего предшественника Виктора Ющенко, отчаянно цепляется за власть.

«Ющенко надо отдать должное. Человек, который не особо цеплялся за власть. Ему была очень комфортна роль патриарха, идеолога, отца нации. И вопросы, которые он ставил, собственно говоря, это были лидерские вопросы: «Кто мы?», «Куда?», «Откуда?», «Наше место в истории, мире?». Он давал чудовищные ответы. Если бы он на эти вопросы не отвечал – цены бы ему не было. Но за власть он, по сути, не цеплялся. В этом плане были у Ющенко и свои некие плюсы. А у Петра Алексеевича нет никакой идеологии собственной», – резюмировал политолог.

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