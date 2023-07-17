Почему пропустили новый удар по Крымскому мосту

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подрыв Крымского моста был осуществлен при помощи морских дронов, которые вряд ли запускались с территории Украины, рассказал «ПолитНавигатору» источник в ВМФ России.

«Полагаю, что с украинского побережья эти безэкипажные катера дойти не смогли бы. У них движитель работает 6-7 часов. За это время преодолеть расстояние от Одессы до Керчи невозможно. Отсюда вывод: эти надводные дроны были доставлены к месту применения носителем, которым могло стать любое гражданское судно, ожидающее прохода из Черного в Азовское море через Керченский пролив, или проходящее мимо, например, из Болгарии или Румынии в порты Грузии или Турции», – сказал российский офицер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Автор блога «Русский инженер» Алексей Васильев выдвигает версию, что Крымский мост был атакован новым типом морских беспилотников – более мощных, нежели применялись ранее против главной базы Черноморского флота в Севастополе.

«Появилась версия, что атака была не такими дронами как вчера по Севастополю, безэкипажными катерами с небольшой нагрузкой, а с помощью беспилотного подводного аппарата. Такой действительно без проблем мог привезти большое количество взрывчатки», – пишет Васильев.

Он поясняет, что речь может идти об использовании британского морского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Благодаря его свойствам передвигаться под водой на глубине до 600 метров и легкому управлению с ноутбука, запуск осуществлялся с гражданского судна в Черном море, он имеет продолжительность полета около 70 часов со скоростью до 5 узлов. С увеличенной грузоподъемностью он имеет дальность полета 286 морских миль – почти 500 км.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что успешная атака на Крымский мост – следствие просчета руководства СВО.

«Можно было поступить элементарно, и использовать средство, придуманное более 100 лет назад против подводных лодок и торпед – боновое заграждение… Не сделано почти ничего. Что и привело к сегодняшнему «эксцессу». И у меня вопрос, а чем тогда в нашем Генштабе по этому вопросу занимались на протяжении этих самых 9 месяцев? Надеялись на авось?» – комментирует Подоляка.

Бывший депутат Верховного совета СССР полковник авиации Виктор Алкснис считает, что у России нет технических средств для успешной борьбы с морскими дронами на дальних расстояниях.

«Для успешной борьбы с полупогружными дронами-камикадзе необходимо своевременное их обнаружение средствами космической и авиационной технической разведки. Но наша космическая группировка крайне малочисленна и выполнить эту задачу не в состоянии. Наша морская авиация скорее мертва, чем жива. Для своевременного обнаружения этих дронов и наведения на них ударную авиацию нужно обеспечивать круглосуточное патрулирование воздушного пространства над Черным морем противолодочных патрульных самолетов, оснащенных современными радиолокационными средствами обнаружения надводных и подводных объектов. Но, по данным открытой печати, у нас на Северном и Тихоокеанском флотах имеется всего 22 устаревших противолодочных самолетов Ил-38 и около 20 Ту-142. Все они по своим тактико-техническим характеристикам не соответствуют требованиям сегодняшнего дня и значительно уступают современным американским противолодочным самолетам Boeing P-8 Poseidon, которых только у США 128 и десятки у их союзников. Кроме того неизвестно, сможет ли устаревшее радиолокационное оборудование наших Ил-38 и Ту-142 обеспечивать эффективное обнаружение малоразмерных полупогружных дронов-камикадзе. Поставка новых противолодочных самолетов для российской армии даже не планируется. Другим эффективным средством обнаружения полупогружных дронов-камикадзе являются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОи У), которые легко обнаруживают надводные морские цели. Но и с этим у нас огромные проблемы. Имеющиеся у нас девять устаревших самолетов А-50 (А-50У) производства восьмидесятых годов из-за своей малочисленности не способны обеспечить все потребности Вооруженных Сил, а производства новых самолетов ДРЛОиУ у нас нет. А без дальнего обнаружения полупогружных дронов-камикадзе техническими средствами с последующим наведением на них самолетов ударной авиации эффективная борьба с ними «на дальних рубежах» невозможна», – приходит к неутешительному выводу Алкснис.

Военный обозреватель Александр Зимовский подробно описывает, какие действия по охране Крымского моста нужно предпринять армии – во-первых, выделение объекта в Керченском проливе «в отдельный район ПВО центрального подчинения вроде Москвы и Ленинграда».

«Вокруг моста понатыканы С-400, на мосту «Панцири» через каждые 2 км, тут круглосуточно дежурит пара перехватчиков. Всё вместе завязано на центр ДРЛО, есть штаб района ПВО и командующий… Особый водный район «Крыммост», центрального, естественно, подчинения… Патрульные мотоциклеты, катера с пулеметами ходят под мостом туда-сюда, проверка опор с воды/противодиверсионный морской спецназ бдит. На подступах к мосту боновые заграждения/противолодочные/противоторпедные сети. Гидроакустическая разведка… Наземный режим с обеих сторон в районах тет-де-пон — КСП, колючая проволока под током, вышки, прожектора, собаки… Окрестное население – проверка на лояльность, отселить подальше; война кончится — заселим, кем положено. И уж поверьте, это обойдётся стране всяко дешевле, чем очередные героические усилия товарища Хуснуллина», – считает Зимовский.

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов резюмирует:

«Пока мы часами проверяли автотранспорт перед Крымским мостом, противник подготовил и осуществил атаку с моря. Враг слабее, но гибче и быстрее. Даже не очень специалисту понятно, что мы должны были ставить боновые заграждения или противолодочные металлические сети. Это не сложное знание. Но для его превращения в реальность нужен ответственный за результат начальник, болеющий за дело и готовый проявлять инициативу. Но нашим начальникам крайне сложно брать ответственность и проявлять инициативу в чём-то новом. Система так устроена. Я это хорошо вижу по моим направлениям работы – помощи мобилизованным и спасению наших гражданских пленных. Что делать? Учиться у врагов. Как завещали все успешные русские руководители от Петра Первого до Ленина».