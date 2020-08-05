Почему Путин не стал встречаться с Додоном в Москве

05.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон побывал в Москве, сообщив о своей встрече с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, о чем молдавский лидер написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как пишет Додон, обсуждались темы предоставления Молдове российского кредита в размере 200 млн. евро, выдачи российской стороной разрешений на транзит молдавских товаров в Россию через территорию Украины («дозволов»), проработана возможность предоставления российской стороной безвозмездной гуманитарной помощи в виде дизтоплива (несколько десятков тысяч тонн) для поддержки молдавских сельхозпроизводителей, наиболее пострадавших от продолжительной засухи.

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Многие обратили внимание на то, что государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля отдельно сообщило, что с Владимиром Путиным Додон встречаться не будет.

Недруги Додона распространяют версию о том, что истинной целью поездки было согласование подряда на утилизацию боеприпасов на армейских складах в Колбасне (Приднестровье) для фирмы брата молдавского президента Александра.

Якобы именно этим коммерческим интересом, а вовсе не пресловутой многовекторностью объясняется совпадение визита Додона в Москву и визита министра иностранных дел Молдовы Олега Цули в Киев. Известно, что Украина всячески пытается влезть в качестве контролера в процесс утилизации боеприпасов, который финансирует Россия.

По официальной версии, министры Украины и Молдовы обсудили приднестровское урегулирование и ритуально потребовали вывода оттуда российских войск.

Отметим, что поездкам молдавский госдеятелей предшествовали длительные переговоры Додона с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, по итогам которых оба сделали невнятные заявления.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии. По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений.