Подпишись на рассылку
22.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Почему Путин вчера не признал Донбасс? – спор в Госдуме


Главы двух оппозиционных фракций в Госдуме сегодня поспорили об Украине и Донбассе.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, критикуя послание президента РФ к Федеральному собранию, упрекнул его в том, что тот не признал ЛДНР, хотя некоторые эксперты прогнозировали это накануне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Надо было вчера признавать Донецкую и Луганскую республики и открыто сказать: мы не дадим Русский мир в обиду. Тогда все будет в порядке», – сказал Зюганов.

Ему бросился возражать его вечный оппонент Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опять неправильная позиция. Признаем Донбасс и Луганск, а остальная Украина, что? Бросаем ее нацистам? Надо все брать и освобождать Украину. Это не абхазы и грузины, где мы по кусочку помогли. 30-40 млн останутся под нацистским режимом, а два миллиона в Донбассе мы сможем защитить. Это абсолютно неправильная линия. Вы можете это предлагать, но этого не будет. Если освобождать Украину, то полностью», – сказал Жириновский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть