Почему Путин вчера не признал Донбасс? – спор в Госдуме

22.04.2021, Москва, Елена Острякова

Главы двух оппозиционных фракций в Госдуме сегодня поспорили об Украине и Донбассе.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, критикуя послание президента РФ к Федеральному собранию, упрекнул его в том, что тот не признал ЛДНР, хотя некоторые эксперты прогнозировали это накануне.

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«Надо было вчера признавать Донецкую и Луганскую республики и открыто сказать: мы не дадим Русский мир в обиду. Тогда все будет в порядке», – сказал Зюганов.

Ему бросился возражать его вечный оппонент Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опять неправильная позиция. Признаем Донбасс и Луганск, а остальная Украина, что? Бросаем ее нацистам? Надо все брать и освобождать Украину. Это не абхазы и грузины, где мы по кусочку помогли. 30-40 млн останутся под нацистским режимом, а два миллиона в Донбассе мы сможем защитить. Это абсолютно неправильная линия. Вы можете это предлагать, но этого не будет. Если освобождать Украину, то полностью», – сказал Жириновский.