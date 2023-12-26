Почему ракеты НАТО бьют по кораблям в Крыму и как сделать в ответ больно США

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НАТО наводит ракеты на корабли Черноморского флота у берегов Крыма с целью склонить Россию к переговорам и заморозке конфликта, считает волонтер Алексей Живов.

«Американцы явно сменили тактику своих действий на Украине. Как только стало понятно, что выиграть войну у России Киев не сможет, Штаты, пользуясь своими ракетами, ПВО, спутниками и высотными разведчиками, начали наносить урон нашей авиации и флоту. Атакованные в Севастополе, Керчи и Феодосии корабли, воздушные засады над Черным морем, Херсонской и Брянской областями, удар по вертолётам в Бердянске. В логике натовских генералов причинение нам существенного материального ущерба, видимо, должно побудить руководство России отступить от своих планов. Я же думаю, все будет ровно наоборот», – комментирует Живов.

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Так или иначе, но российскому флоту нужно срочно думать насчет модернизации боевого состава, считает военный эксперт Виктор Орлов. Он приводит в пример ночной удар по Феодосии и большому десантному кораблю.

«Стрела-2, которая в качестве средства ПВО стояла на данном БДК, имела мало шансов перехватить современные крылатые ракеты, которые запад отсыпает киевским бандеровцам. Главное другое, какой вывод мы должны сделать из вот этих историй с ударами западного вооружения по нашему флоту. И зачастую, успешными ударами. А вывод такой, что существующая концепция оснащения боевых кораблей системами ПВО несколько устарела. Возможности современного ударного управляемого вооружения сильно продвинулись вперед. А возможности существующего корабельного ПВО застряло где-то в районе 80-хх годов прошлого века. Отсюда делается простой вывод, что Главкомату ВМФ РФ нужно кардинально пересмотреть всю программу строительства Российского флота, но и самое главное, провести модернизацию существующего флота на основе опыта и практики СВО. Из того, что я вижу, это оснащение каждого корабля зенитными автоматами, какими-то морскими аналогами БУК-М3 или ТОР и соответствующими БИОС. А самое главное, объединение всего этого в единую боевую сеть флотского ПВО. Тогда, может быть, это будет иметь какой-то шанс выровнять позиции щита и меча в современном противостоянии существующего Флота и современного управляемого ударного вооружения», – рассуждает Орлов.

Политолог Геворг Мирзаян предлагает симметричный ответ за удар по Феодосии.

«Нужно понимать, что поставки хохлам западных ракет – тех же StormShadow – абсолютно легальны. И формально нам предъявить им нечего. Мы не находимся официально в состоянии войны с Россией, на Украину не наложены никакие санкции Совбеза. Поэтому Запад имеет полное право давать и продавать Украине любое оружие. Это факт. Но в эту игру можно играть вдвоем. Мы имеем полное право поставлять Ирану любое оружие. Или Сирии. И если потом российские ракеты потопят пару лоханок США в Красном море – или поразят, например, авианосец (что наши ракеты вполне могут сделать) – то Америка не сможет нам предъявить претензии. Или аналогичное может произойти с британцами (их же StormShadow). Для тех, кто сейчас будет говорить «а они тогда нам…» напоминаю две вещи. 1) Это война. 2) Запад не постеснялся ответить ударом на удар, когда взорвал наши Потоки после того, как мы перешли красную линию и начали процесс присоединения Донбасса и Запорожья с Херсоном. Чего нам стесняться?» – считает Мирзаян.