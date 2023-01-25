Почему родственники участников СВО из Крыма жаловались, что бойцов приписывают к другим регионам

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Власти Крыма устранили несправедливость с выплатой единоразовой помощи участникам СВО, и теперь 200 тысяч рублей полагаются всем мобилизованным крымчанам и добровольцам, которых призвали как с территории Крыма, так и за его пределами.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Даниил Стадник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Участникам СВО выплачивается единовременно 200 тысяч рублей, как призванным по мобилизации, так и контрактникам. Критерий – это регистрация в Республике Крым. С сентября прошлого года эта мера поддержки предоставлялась только мобилизованным, а впоследствии категории лиц расширялись, и последние изменения были 19 января. По этим изменениям у нас имеют право на данную выплату граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым, которые заключили контракт на территории других субъектов, – уточнил Стадник.

По его словам, чтобы получить эту выплату, необходимо заявление от военнослужащего по месту несения службы «с указанием всех реквизитов и подтверждение командования о том, что данный военнослужащий участвует в СВО».

Прежде родственники мобилизованных и добровольцев жаловались на то, что крымских бойцов приписывают к военкоматам других регионов, тем самым, они лишаются всех льгот и выплат в республике.

Кроме непосредственных выплат, семьи участков СВО пользуются льготами по оплате коммунальных услуг, бесплатным питанием детей в школе и путевками в детские лагеря.