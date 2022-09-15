Почему российские олигархи помогают украинским беженцам, а не русской армии

Новости Украины

На днях в украинских СМИ промелькнуло сообщение от благотворительного фонда нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ, скандального киевского решалы и застройщика Вадима Столара.

Он передал на нужды Сил специальных операций ВСУ пять изготовленных в Великобритании бронированных автомобилей повышенной проходимости.

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«Фонд Вадима Столара выделил на эту закупку целевой грант – и сегодня мы передаем защитникам пять бронированных автомобилей марки Land Rover Defender Snatch. Я уверена, что эти автомобили сохранят жизнь нашим военным и помогут им в выполнении боевых задач», – говорится в размещенном на сайте фонда заявлении куратора организации Натальи Приходько.

Сам экс-соратник кума Путина Виктора Медведчука также демонстрирует чудеса переобувания в воздухе. Еще в январе он ратовал за мир и дружбу с Россией, а уже в сентябре «задался целью обеспечивать максимальную поддержку украинских защитников в борьбе с российским агрессором».

Бизнесмен уверяет:

«…сегодня, когда идет успешное контрнаступление ВСУ по всем фронтам, помощь военным нужна как никогда – ведь из-за активных боевых действий амуниция и техника быстрее выходят из строя. Наши волонтеры много общаются с военными, которые говорят о большой потребности в автомобилях, потому что они на фронте – как расходный материал. Поэтому и было решено на этот раз предоставить подразделению сил специальных операций ВСУ именно автомобили, чтобы вместе со всей страной приближать нашу победу над врагом».

Украинские военные, мнения которых цитируют на сайте Фонда Столара, нахваливают подарок от бизнесмена:

«Такие автомобили ценны тем, что обладают высокой проходимостью, а во-вторых, тем, что они бронированы. Есть защита от осколков, от пуль, и жизнь военных внутри в большей безопасности. У них относительно много места для перевозки бойцов с экипировкой. Они достаточно удобны в управлении, несмотря на правый руль. Это внедорожник, а значит позволяет добраться из пункта А до пункта Б достаточно быстро. Они надежны и могут без проблем работать в сложных условиях. Такими автомобилями можно перевозить боекомплект, можно перемещать личный состав, можно оперативно вывозить раненых с поля боя».

Сам бизнесмен хвалится, что его помощь ВСУ не ограничивается исключительно автомобилями, уже больше 20 единиц которых отправлено в армию.

«Наши военные нуждаются и в одежде, и тепловизорах, и дронах. И всем этим мы с начала войны обеспечиваем защитников. На данный момент Фондом предоставлено в ВСУ две скорых, которые мы передали недавно. Они уже работают на передовой, помогая эвакуировать раненых. Также мы купили и передали военным более 20 тысяч единиц одежды, более 100 единиц тепловизоров и дронов. И мы не останавливаемся на этом, потому что в работе Фонда первым приоритетом мы ставим как раз помощь нашим защитникам», – говорит киевский решала.

И знаете, читая эту похвальбу я не раз и не два поймал себя на мысли, что решительно не представляю себе российского олигарха, да что там олигарха, просто крупного бизнесмена национального масштаба, который открыто выступал бы в поддержку СВО и отстегивал бы крупные суммы в помощь армии, снабжал бы бойцов необходимой амуницией. Вы что-нибудь слышали о дронах, закупленных для русских добровольцев на деньги Дерипаски или Грефа? Вот и я не слышал.

Зато я, как и вы, знаю массу примеров того, как крупные российские олигархи жертвуют миллионы долларов на помощь Украине. Официально – беженцам – но черт его знает, на что в действительности идут эти деньги, во всяком случае, отчеты я не проверял.

И мы знаем фамилии этих доброхотов – Фридманы, Авены, Абрамовичи, Тиньковы и другие, решившие таким образом продемонстрировать свою лояльность не Родине, но Западу – в надежде отвертеться от санкций и конфискации нажитого непосильным трудом.

Но еще больше тех, кто просто затаился, словно мышь под веником, выжидая, когда ветер переменится и все пойдет по-старому. Эти люди не жертвуют на помощь Украине, но и своей армии они также не помогают. Хотя при их доходах миллион-другой долларов на формирование добровольческих отрядов, например – это сущие копейки.

Буквально в те же дни, когда разворачивалась катастрофа под Харьковом, российские СМИ облетела весь о громком и щедром жесте российского никелевого короля Владимира Потанина, решившего отдать половину акций принадлежащего ему Росбанка на благотворительность и общественно-полезные проекты.

«В 2010 году я объявил о своём решении направить большую часть моего состояния на благотворительные цели. Это было абсолютно обдуманное заявление: я всегда считал, что человек должен делиться с обществом своими достижениями, своим успехом. Именно с этой целью мною был создан благотворительный фонд, который почти за четверть века своей работы стал одним из лидеров системной благотворительности в России, пионером в разработке целого ряда программ, направленных на поддержку образования, науки, культуры, институтов гражданского общества, внёс значительный вклад в развитие фондов целевого капитала», – нахваливает сам себя российский миллиардер в телеграм-канале.

Однако почему-то такие щедрые жесты вызывают не восхищение, а раздражение. Трудно не согласиться с правым публицистом Холмогоровым в том, что «российский миллиардер, который в сегодняшней ситуации не создает ЧВК и не покупает дроны для армии, а переводит деньги «на благотворительность», не вызывает ничего кроме подозрения и презрения». И это еще мягко и культурно сказано..

И ведь Потанин такой не один. Он – не исключение в своем социальном классе, а правило. Не видим мы ни слов, ни дел в пользу СВО ни от Дерипаски, ни от Мельниченко, ни от Грефа, ни от прочих владельцев леса, алюминия, титана, никеля и железной руды.

В отличие от них, их собратья по классу на Украине все как один встали в очередь помогать ВСУ, соревнуясь друг с дружкой в щедрости и стараясь перещеголять засвеченными суммами и объемами поддержки.

Среди спонсоров ВСУ – весь список украинского «Форбса» – тут и «шоколадный король» Порошенко и «куриный магнат» Косюк и короли железной руды и ферросплавов Ахметов с Пинчуком и Новинским, не говоря уже о сонме бизнесменов помельче – типа владельца «Розетки» Чечеткина, хозяев «Новой почты» Поперешнюка и Климова или финансового спекулянта Игоря Мазепы из Concord capital.

Причем, в данном случае совершенно неважно, что на самом деле движет всеми этими людьми – то ли действительный патриотизм и желание помочь фронту, то ли жажда пиара на популярной и общественно одобряемой теме, то ли желание выслужиться перед властью и заработать баллы в глазах Запада.

Важно то, что своими словами и делами они задают рамку той общественной атмосферы, которая позволяет Украине поддерживать боевой дух в тылу и успешно воевать на поле боя. Что разительно отличается от поведения российского олигархата.

Никто из украинских богачей не отмалчивается, никто не ушел в кусты, никому не стыдно за свою страну, пиарятся на помощи фронту даже те украинские бизнесмены, которые сами не рвутся на фронт, а отсиживаются с семьями в Монако.

В России же, повторюсь, несмотря на то, что СВО идет уже больше полугода, до сих пор не было прецедента широкой помощи российским военным или добровольцам со стороны крупного российского олигархического бизнеса, больше озабоченного выводом своих активов из-под санкций, нежели помощью армии.

Единственные примеры российских бизнесменов, публично и активно поддерживающих СВО и деятельно помогающих фронту – это Малофеев и Пригожин. Но примеры эти не показательные. Во-первых, потому, что оба упомянутых и до СВО имели определенную позицию, выделявшую их из общей массы собратьев по классу, а во-вторых, ни на Пригожине, ни на Малофееве, строго говоря, не держится российская экономика. А вот те, в чьих руках ведущие отрасли, как раз таки и молчат.

Такая демонстративная отстраненность российского бизнеса от проблем фронта разительно контрастирует с поведением украинских олигархов, жертвующих на нужды ВСУ и теробороны миллионы долларов и активно позиционирующих себя на стороне своей страны.

Получается, что украинский бизнес – он украинский не только на Украине, но и в России тоже. Создается впечатление, что крупному российскому капиталу не просто все равно, победит ли Россия, выстоит ли, но он прямо заинтересован именно в поражении своей страны. Ведь тогда персонально с этих людей снимут санкции и вернут арестованные дворцы, счета и яхты.

Приходится констатировать, что крупный российский бизнес в его нынешнем виде – прослойка исключительно паразитическая, рассматривающая Россию исключительно как место заработка, и в стратегическом смысле тормозящая развитие страны.

Принято говорить об этих людях, как об акционерах ЗАО «РФ», как о пресловутых «двухстах семействах», владеющих львиной долей национального богатства. Однако на практике получается, что они – если и хозяева России, то очень своеобразные. Для которых Россия – это не их «общее дело», а нечто сугубо внешнее и обременительное, типа рассматриваемой в качестве «балласта» социалки на приватизировавшихся в девяностые предприятиях, заложивших основу персональных состояний этой публики.

И есть подозрение, что эти люди уже давно готовы этот «балласт» в виде страны и населяющих ее людей сбыть по сходной цене – чтобы не мешал делать деньги.

Более глобальных выводов не будет. Каждый пускай делает их сам.