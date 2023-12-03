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Несмотря на второй год боевых действий, проходящий через Украину газопровод продолжает работать и даже снабжает «Незалежную» теплом.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил эксперт по энергетике Сергей Вакуленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, почему на второй год Специальной военной операции газопровод через Украину до сих пор работает? Вакуленко пояснил, что бандеровцы не спешат перекрывать трубу, чтобы и западных хозяев не расстроить, и самим без тепла не сидеть.

«Первая причина – позиция Украины по отношению к своим европейским союзникам. Ну, примерно такая: «Мы исполняем все свои обязательства. Нам бы очень хотелось, чтобы вы перестали покупать русский газ, перестали платить за него «кровавые» деньги. Но, поскольку мы обязались, а вы не отказываетесь, мы свои обязательства будем поставлять». Ещё одни момент вот какой. География газовых месторождений Украины такова, что есть определённые месторождения и газохранилища на западе страны, а спрос в центре и даже на востоке страны. В принципе, Украина могла бы покупать газ в Австрии, гнать его через Словакию, через всю страну на восток. Но гораздо проще, если русский газ идёт через территорию Украины, обеспечивать газоснабжение страны русскими молекулами газа. Украина коммерчески покупает газ у европейских трейдеров, но физически этот газ течёт через территорию Украины», – сказал Вакуленко.

Он подчеркнул, что, как только газопровод перестанет работать, он может быть разрушен в результате военных действий.

«И ещё одна причина – пока этот газ течёт через Украину, Россия не обстреливает газопроводы. Как только эти поставки прекратятся, Украине будет довольно тяжело снабжать восток страны газом. Есть риск, что на насосно-перекачивающие станции может что-то прилететь, их придётся чинить, а это непросто», – добавил эксперт.