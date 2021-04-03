Почему Россия дала Украине засечь переброску бронетехники

03.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия специально без маскировки и максимально заметно для Украины перебрасывала бронетехнику к границе.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, с середины января Украина перебросила на Донбасс большое количество бронетехники, артиллерии и РСЗО.

«Два месяца Украина гнала войска, в больших количествах войска сосредоточены, значительно больших, нежели обычно. В принципе, украинская армия готова к наступлению. Практически все боеспособные части стянуты на Донбасс, плюс они создали группировку севернее крымских перешейков. Это, судя по всему, на случай действия российских войск. Очень много тяжелой артиллерии, много РСЗО, много танков, БМП.

В общем-то, ожидается, что после завершения распутицы, спустя 7-14 дней, зависит от погоды, они могут нанести удар по республикам, уничтожающий удар, решающий. Это бы, естественно, вызвало беспокойство, причем, очень серьезное беспокойство в Российской Федерации. Донбасс там сдать путем разгрома явно не готовы.

Соответственно, с российской стороны, пока вдоль границы, сосредотачивается очень мощная военная группировка с большим количеством техники. В пожарном порядке и демонстративно. То есть, без маскировки, а наоборот, демонстративно, чтобы «партнеры» увидели количество техники, которая имеется у российских Вооруженных сил, чтобы максимально это было отснято, максимально увидели и сообщили.

То есть, явно в расчете на то, чтобы напугать и дать «уважаемым партнерам» шанс не выполнить указание из Вашингтона и не начать наступление.

Но обе стороны лихорадочно готовятся к возможным боевым действиям. Особенно, естественно, украинская сторона, которая подготовку начала еще во второй половине января… Будем говорить простыми словами – Украина готовится наступать, Российская Федерация делает все, чтобы мотивировать их не наступать – вот, что происходит сейчас», – заявил Стрелков.