Почему Россия, имея опыт борьбы со Storm Shadow, пропустила удары по Луганску

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Российская армия имеет опыт борьбы с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, который был получен еще в Сирии. Пропущенные удары по Луганску объясняются тем, что специалистам ПВО необходимо время для отработки отражения атак на практике.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти Storm Shadow использовались, в том числе, в сирийском конфликте, был какой-то определенный опыт. «Курятник» взвился, что опять сирийский опыт нахер, все проспали, когда прилетели две по Луганску. Насколько быстро Вооруженные Силы начали их сбивать, как раз и показывает, что именно сирийский опыт был отработан. Значит, где-то в наставлениях, во всем этом деле это уже есть. Вопрос задержки возникает в том, что одно дело прочитать, а другое дело – на практике освоить. То есть, максимально короткие сроки прошли. Это означает, что этот «курятник», который орет, что никто ни на чем не учится, мягко говоря, глубоко ошибается. Потому что, если бы это не было отработано по этим конкретным образцам наступательного вооружения противника, так быстро их сбивать бы не начали», – заявил Трухан.