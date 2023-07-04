Почему Россия не бьёт по мостам? – волонтер возмущён сохранением логистики ВСУ

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Недавним ударом по Антоновскому мосту, под которым организовали свой плацдарм ВСУшники, Россия показала, что могла бы сложить любой мост через Днепр и нарушить логистику украинской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Живова, необъяснимым является тот факт, что российская армия при этом на протяжении полутора лет СВО воздерживается от уничтожения мостов на Украине.

«Недавно по остаткам Антоновского моста был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер». Оказалось, что одной ракеты «Искандер» достаточно, чтобы обрушить полотно очень крепкого моста. Нам полтора года рассказывали, что нужен миллиард миллионов ракет, чтобы даже один мост через Днепр сломать. Оказывается, что мы двумя десятками ракет могли спокойно переломать им все мосты и разрушить всю логистику на левом берегу, и все снабжение ВСУ. Почему – я тоже задаю этот вопрос в воздух, – почему ВСУ при поддержке американских специалистов позволяют себе ломать нам Крымский мост, Чонгарский мост, Антоновский мост, из-за которого мы ушли из Херсона, а мы, почему-то, воздерживаемся полтора года от нанесения точно таких же симметричных ударов? Тоже вопрос, и никто на эти вопросы, почему-то не отвечает. У нас нет обратной связи, мы все время куда-то в пустоту эти вопросы задаем», – заключил Живов.