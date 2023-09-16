Почему Россия не может разбомбить самолёты ВСУ с ракетами Storm Shadow

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Российская армия не может покончить раз и навсегда с аэродромомом в Староконстантинове Хмельницкой области, где базируется несущие крылатые ракеты Storm Shadow украинские истребители. Причиной тому служит спутниковая группировка и другие средства разведки НАТО, которые заранее видят российские взлеты и пуски, и передают эти данные ВСУ. Украинские же самолеты, благодаря этому имеют время на то, чтобы взлететь и перебазироваться, уйдя от ударов.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил обозреватель Алексей Васильев, автор блога «Русский инженер» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас спутниковая группировка несопоставима с НАТОвской по размерам, и мы не можем обеспечить мониторинг 24/7 всей этой территории постоянно. НАТОвская группировка гораздо в этом плане более эффективная, плюс, на них работают системы электронной разведки, агентурная разведка, соответственно, вскрыть полностью перемещение наших самолетов – небольшая проблема. Это мешает нанести нам внезапный удар по Староконстантинову. То есть, те удары, которые наносились, как правило, у ВСУ был лаг времени – до получаса и больше, чего хватало, чтобы живые машины поднять в воздух и перекинуть либо на другой аэропорт, либо что они еще делают – они могут приземляться на гражданских аэропортах, либо у них развернуты уже подготовленные автострады. Они спокойно садятся на участок автодороги», – заявил Васильев.