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01.09.2021 10:31 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Дзен, Китай, ООН, Политика, Россия
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Почему Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Афганистану?

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, при голосовании за которую воздержались Россия и...

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, при голосовании за которую воздержались Россия и Китай.

В документе содержится призыв к талибам соблюдать права человека и позволить свободный выезд из страны для всех желающих, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поддержали резолюцию 13 стран. Москва объяснила, что при принятии документа не учтены ее замечания, в частности необходимость бороться с террористическими группировками «Исламское государство» и «Исламское движение Восточного Туркестана». По мнению представителя РФ в ООН Василия Небензи, здесь можно увидеть попытку делить террористов на «своих» и «чужих».

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел России, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе считает, что Запад прежде всего заинтересован в том, чтобы оставить как можно больше проблем в Афганистане.

«Это значит продолжение гражданской войны, которая будет иметь определенные переливы в сторону Средней Азии», — сказал Орджоникидзе «Коммерсанту.

По его словам, в РФ не хотят, чтобы терроризм дошел до российских ворот, этим и объясняется позиция Москвы по поводу принятия резолюции.

«Я опасаюсь, что терроризм может стать большой проблемой, если ИГ не будет остановлено. Есть надежда, что в среде талибов есть здравые силы, а вот идеология и практика ИГ совершенно ясны», — заявил дипломат.

«Запад волнуют надуманные права человека в Афганистане. Там надо войну прекратить, а не думать о том, что какие-то права не соблюдаются!», – резюмировал Орджоникидзе.

На иной аспект голосования в Совбезе ООН указывает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

«Еще до падения Кабула стало очевидно, что позиции России и Китая во многом совпадают в афганском вопросе. Это говорит о том, что Россия пытается создать дополнительное давление на США, а также о том, что РФ и КНР готовятся в числе первых признать новую афганскую администрацию», — считает Нессар.

Он убежден, что позицию России нужно рассматривать «исключительно в контексте геополитического противостояния с Западом, особенно с США».

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