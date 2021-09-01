Почему Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Афганистану?

01.09.2021 10:31 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, при голосовании за которую воздержались Россия и Китай.

В документе содержится призыв к талибам соблюдать права человека и позволить свободный выезд из страны для всех желающих, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поддержали резолюцию 13 стран. Москва объяснила, что при принятии документа не учтены ее замечания, в частности необходимость бороться с террористическими группировками «Исламское государство» и «Исламское движение Восточного Туркестана». По мнению представителя РФ в ООН Василия Небензи, здесь можно увидеть попытку делить террористов на «своих» и «чужих».

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел России, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе считает, что Запад прежде всего заинтересован в том, чтобы оставить как можно больше проблем в Афганистане.

«Это значит продолжение гражданской войны, которая будет иметь определенные переливы в сторону Средней Азии», — сказал Орджоникидзе «Коммерсанту.

По его словам, в РФ не хотят, чтобы терроризм дошел до российских ворот, этим и объясняется позиция Москвы по поводу принятия резолюции.

«Я опасаюсь, что терроризм может стать большой проблемой, если ИГ не будет остановлено. Есть надежда, что в среде талибов есть здравые силы, а вот идеология и практика ИГ совершенно ясны», — заявил дипломат.

«Запад волнуют надуманные права человека в Афганистане. Там надо войну прекратить, а не думать о том, что какие-то права не соблюдаются!», – резюмировал Орджоникидзе.

На иной аспект голосования в Совбезе ООН указывает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

«Еще до падения Кабула стало очевидно, что позиции России и Китая во многом совпадают в афганском вопросе. Это говорит о том, что Россия пытается создать дополнительное давление на США, а также о том, что РФ и КНР готовятся в числе первых признать новую афганскую администрацию», — считает Нессар.

Он убежден, что позицию России нужно рассматривать «исключительно в контексте геополитического противостояния с Западом, особенно с США».