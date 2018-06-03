Политнавигатор - Новости России и Украины
03.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Днепропетровск, Донбасс, Россия, Русская Весна, Украина, Харьков

Почему Россия не признает ЛДНР в нынешних границах


Россия не должна признавать ЛДНР в нынешних границах. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил писатель Захар Прилепин.

«Признание Россией той части Донецкой и Луганской областей, которая контролируется нами, будет являть собой отказ от каких-то частей нынешней Украины, которые с нетерпением ждут, что там тоже изменится власть. Речь идет как минимум об оставшейся части Донецкой и Луганской областей», – сказал Прилепин.

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Он напомнил, что референдум в 2014 году проводился на всей территории Донецкой и Луганской областей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мы не собираемся расширяться, но несем ответственность за всю территорию. Иначе это было бы предательствам по отношению к гражданам, которые тоже осуществили бы свой выбор. В Славянске и Краматорске 99% населения ответили положительно. Мы за демократию. Если люди сделают выбор на референдумах, значит, так тому и быть», – сказал Прилепин.

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