Почему Россия отвергает майдан, к которому подстрекают навальнисты и коммунисты

26.08.2021 17:47 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Даже в условиях проблем в экономике после начала пандемии коронавируса подавляющее большинство населения России имеют возможность для нормальной жизни, а любые путчи и революции, к которым подстрекает оппозиция, неизбежно приведут к ухудшению положения.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Строительство благополучной страны, со спокойной благополучной жизнью ее граждан, которые имеют возможность для спокойно жизни, для самореализации, для получения образования, для рождения детей, соблюдения традиций, но при этом будучи свободными в своем выборе – это и есть, на мой взгляд, самая лучшая сверхидея, которая нужна нашей стране, которая есть. Мы именно по этому принципу, по сути, и живем. Я думаю, что именно поэтому никаких реальных шансов у той же революции и каких-то потрясений социальных, массово поддержанных снизу, нет у России и не будет в обозримом будущем. Потому что при всех наших жалобах, абсолютно справедливых, на падение реальных доходов, на дикий рост цен, на что-то еще, даже достаточно малоимущие граждане, им уже есть, что терять. Слой людей, которым вообще нечего терять, у нас сокращается на глазах. Мы можем жаловаться на падение доходов, на маленькие зарплаты, на нехватку денег, но жилье, дачи, машины, образование детей – это охватывает, я думаю, что около 90% населения. Это люди, которым есть что терять, и для которых любые потрясения с большой вероятностью ухудшат их жизнь», – заявила Алкснис.