Почему Россия пошла на переговоры с талибами

Обвинения России в том, что она вступила в переговоры с талибами, которые признаны террористами, несостоятельны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил эксперт клуба «Валдай», ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук, отвечая на соответствующий вопрос.

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Эксперт обратил внимание, что хватает примеров, когда террористы, или по крайней мере те, кого называли террористами, потом становились крупными государственными деятелями международного масштаба.

«Тот же, к примеру, Ясир Арафат. Для большой части мира он поначалу был террористом, а потом стал нормальным государственным деятелем, представляющим Палестину. Или Менахем Бегин. Для англичан он был террористом, пока бегал по Палестине и наносил англичанам удары. А потом стал премьер-министром Израиля. Такие метаморфозы в политике случаются», – сказал Сафранчук.

Он напомнил, что РФ долгое время отказывалась от переговоров с талибами и вступила в контакт с ними одной из последних. При этом собеседник издания не согласен с рядом звучащих в РФ голосов, в том числе и в Госдуме – мол, талибы ничего плохого России не сделали.

«Хочу напомнить, что талибы чуть ли не самыми первыми установили дипломатические отношения с непризнанной Дудаевско-Масхадовско- Яндарбиевской Ичкерией. Именно в Афганистан тогда совершил свой первый международный визит вице-президент Яндарбиев. И именно там были лагеря боевиков, в том числе Хаттаба. Талибы свой вклад в действие этих международных террористических групп внесли, в том числе на территории России, на Северном Кавказе и в Поволжье, в частности», – подчеркнул политолог.

«Так что эти голоса, что, мол, талибы нам ничего плохого не делали, я бы слушать особо не стал. Но жизнь меняется. Нельзя к талибам всегда относиться исключительно как к врагам», – резюмировал Сафранчук.

Напомним, что делегация катарского офиса «Талибана» провела переговоры в Москве. От России с ними встретился спецпредставитель президента по Афганистану и бывший посол в этой стране Замир Кабулов.

В МИД РФ по итогам переговоров заявили, что от талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана. Также было отмечено, что талибы заявили о решимости бороться с угрозой, исходящей от другой ИГИЛ.