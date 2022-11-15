Почему Россия позаботилась об эвакуированных херсонцах лучше, чем о жителях Донбасса? – Митина

Новости Украины

Эвакуация жителей Херсона была проведена лучше, чем на других территориях, откуда Россия отступала в ходе СВО.

Об этом в эфире ютуб-канала «Правда жизни» заявила секретарь Объединенной коммунистической партии Дарья Митина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели совершенно безобразный и преступный выход из четырех северных областей Украины, когда в результате непонятно кем принятого решения о «жесте доброй воли» войска выходили, оставляя все, что могли оставить: технику и людей. После этого появился феномен Бучи – следствие вот такого решения. Мы видели выход с Харьковской области, решение о котором принималось под воздействием других обстоятельств. Это был не «жест доброй воли», а паническое бегство. Хотя и в том, и в другом случае, как теперь выясняется, военной необходимости в оставлении этих территорий не было. Уровень угроз не был настолько серьезен, чтобы оставлять уже освобожденные территории. В случае отхода от Харькова мы получили такую же Бучу в виде Купянска и целого ряда других оставленных городов. Это те люди, которых РФ бросила вопреки замечательному лозунгу «Своих не бросаем», – сказала Митина.

По ее словам, жителей Херсона не просто эвакуировали, но и обеспечивали жилье.

«В Херсоне было не так. Там к этому готовились, и спасибо и на этом. Была осуществлена масштабнейшая беспрецедентная эвакуация с правого берега. Людей не просто вывозили, но в какой-то степени обеспечили принудительную эвакуацию. Вывозили всех, включая хромых и кривых. Жители правого берега были не просто вывезены. Они обеспечивались жильем, жилищными сертификатами, квартирами. Этого мы не наблюдали в течении почти 9 лет. Города Донецкой и Луганской области живут в точно таком же кошмаре, в котором херсонцы жили на протяжении нескольких месяцев. Но дончанам и луганчанам никаких жилищных сертификатов не дают. Ничего похожего на уровень социального обеспечения херсонцев они не имеют. Если государство предпринимает такой комплекс социальных мероприятий, это верный признак того, что людей вывозят не в эвакуацию на 2-3 месяца, а очень надолго. Мы, конечно, верим, что вернем Херсон, но это перспектива не на год, и даже не на два», – утверждает Митина.