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Новости Украины

«Зерновая сделка» автоматически – в отсутствие возражения сторон – продолжена еще на 120 дней (срок её окончания совпадёт с девятой годовщиной воссоединения Крыма с РФ).

Это произошло, несмотря на то, что ранее Киев, воспользовавшись коридором для вывоза продовольствия, переправив по нему взрывчатку для теракта на Крымском мосту, а также скрытно провел по маршруту беспилотные морские дроны для атаки на Севастополь.

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Сделка сохранена ради сбережения хороших отношений с Турцией, считает радиоведущий Сергей Мардан.

«Судя по всему, зерновая сделка – это личный проект Эрдогана. Зерно будет идти на турецкие мукомольные фабрики и уже как продукция турецкой промышленности поставляться в бедные страны».

Политолог Сергей Марков обращает внимание, что Запад продолжает не выполнять свои обязательства перед Россией.

«Другая часть этой сделки, вывоз российского зерна, пока так и не заработала. Потому что западные банки не дают страхования и перестрахования для зерновозов, вывозящих зерно из России».

Тюрколог Владимир Аватков полагает, что Анкара окажет помощь России по снятию ряда санкций.

«Министр иностранных дел Чавушоглу заявил о необходимости активизации переговоров по началу экспорта российских удобрений. Более того, он отметил, что требования Москвы в рамках сделки должны быть обязательно удовлетворены», – отмечает Аватков.

Как известно, России не удалось остановить вывоз зерна из украинских портов даже после диверсий – Москву просто поставили перед фактом, что сухогрузы продолжат движение. Кремль тогда оказался в патовой ситуации – или смириться, или начинать топить мирные суда. Из двух плохих был выбран первый вариант.

Медиатехнолог Рамиль Харисов дает понять, что ситуация с продлением зернового соглашения была схожей – он обращает внимание, что первой о дальнейшей работе сделки с утра заявила Украина, затем эту информацию подтвердили в ООН и Турции, и лишь спустя более четырех часов – Россия.

«ООН обещала добиться снятия ограничений. А если нет? А если снова обманут? Получается, мы подтвердили зерновую сделку за мнимые обещания, которые не факт, что сбудутся?» – делится опасениями Харисов.

Экономический обозреватель Иван Лизан согласен с такой оценкой.

«Киев хотел не просто пролонгации «зерновой сделки», а её трансформации: к трём портам Одесской области Украина хотела добавить Николаев, а срок действия сделки продлить со 120 до 360 дней. Продление на 120 дней означает, что желания Киева остались неудовлетворёнными, иначе сторонам пришлось бы подписывать новое соглашение в Стамбуле. Москва же хотела разблокировки «зернового экспорта», переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT, а также разблокировки экспорта застрявших в прибалтийских портах удобрений с перезапуском транзита аммиака по территории Украины. Что из этого и в какой форме удалось выторговать, пока не ясно. Фактически, пока речь идёт скорее о том, что Россия согласилась на пролонгацию сделки в обмен на обещания. Но теперь над воплощением обещаний в реальность работает Эрдоган (Турция – второй получатель зерна из Украины после Испании) и, по крайней мере, есть чёткая позиция в части того, что Россия желает получить. Что касается самой сделки, то её быстро можно превратить в «тыкву», ужесточив контроль над судами: проверять не 8-10 сухогрузов в сутки, а 2-3, чем, к слову, Россия и занималась последний месяц. В остальном же, между сторонами явно идёт ожесточённый непубличный торг, детали которого рано или поздно утекут в СМИ, что позволит дополнить картину происходящего», – комментирует Лизан.

А волонтер Алексей Живов напоминает о важном аргументе России в спорах.

«Кстати, единственный способ «выхода из зерновой сделки» для России – удар по логистике одесского и николаевского портов. Нет портов, нет зерновой сделки».