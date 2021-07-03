Почему Россия спасла Лукашенко, а он за целый год даже не признал Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Запад опять сцепится с Россией, и услуги Минска вновь окажутся нужны недругам Москвы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко рассчитывает, что ненависть к Москве, ненависть к Путину пересилит, и он будет нужен снова и Западу и Востоку», – предположил Суздальцев.

«Поэтому Крым не признаёт и ЛДНР не признаёт» – отметила ведущая.

«Да, потому упорно ничего этого не делает, – согласился политолог. Он не сделал навстречу России за этот год ни одного шага, даже миллиметра. Он выжидает, что снова сцепятся. Поэтому для него Женева была безумием. Он очень боялся Женевы…

Паника – не паника, и Запад махнул, что, видишь, там санкции введены, но дырки есть. Я думаю, мы скоро многому удивимся на западном векторе белорусской политики», – добавил Суздальцев.