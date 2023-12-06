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В Москве многие зря надеются, что внешнеполитический курс США измениться при новом президенте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей редакционной статье пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что социология пока рисует для сторонников Дональда Трампа весьма благоприятную картину в виде возможной победы на выборах. Радуются такому исходу президентских выборах и в России.

«Вспомним 2016 год, когда в стенах Госдумы пили шампанское, отмечая избрание Трампа. Тогда с его президентством в Москве связывали надежды на нормализацию российско-американских отношений, теперь – на то, что США «сдадут» Украину. На федеральных телеканалах ныне любят цитировать Марджори Тэйлор Грин, Джоша Хоули или Такера Карлсона, периодически агитирующих за сокращение помощи Киеву. Любители порассуждать о том, как все изменится при Трампе, как создается впечатление, напрочь забыли, каким, собственно, было президентство этого человека. Его каденция вошла в историю благодаря рекордному количеству введенных антироссийских санкций. Даже если считать, что их вводили вопреки, а не благодаря Трампу, нет оснований для уверенности, что, победи он опять в борьбе за Белый дом, на этот раз будет принципиально по-другому», – предупреждает издание.

Редакция обращает внимание, что что даже конгрессмены-трамписты, выступающие за то, чтобы основное бремя поддержки Украины ложилось на ЕС, а не на США, не отрицают необходимость занимать сторону Киева в украино-российском конфликте.

«Да и Трамп образца 2023 года отличается от себя семилетней давности. Наученный горьким опытом, он сторонится российской тематики, критикуя Байдена за просчеты в отношении Москвы, но не говоря, как в былые годы, что готов поладить с Путиным, чтобы вместе с ним противостоять Китаю», – продолжает газета.

В статье говорится, что действия Трампа в поддержку Израиля избиратели Трампа одобрят, тогда как «любые шаги на украино-российском направлении – не очень».

«А если Трамп надумает сблизиться с Россией, ему и вовсе могут припомнить старые обвинения: кремлевских хакеров, якобы подтасовавших выборы, и прочее, что не нашло подтверждения, но запомнилось американцам. Поэтому он, будучи прагматиком до мозга костей, тысячу раз подумает, прежде чем менять внешнеполитический курс страны. Ведь это то, на чем Трамп может не только обжечься, но и, используя его выражение, сгореть», – резюмирует «НГ».