Почему руководство Сербии пытается усидеть на «двух стульях»

На днях в Сербии вспоминали одну из важнейших дат – c момента окончания агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, вошедшей в историю как первый конфликт на европейской земле после окончания Второй мировой войны, прошло 23 года. Ее итогом стало отторжение южной провинции страны – Косово и Метохии, а также глобальное расширение НАТО на Восток.

Какие выводы сделаны властями Сербии? Каким курсом идёт официальный Белград и почему президент Вучич и его правительство настойчиво твёрдят о приверженности идеи евроинтеграции, несмотря на частое унижение страны со стороны западных лидеров? Чего стоит недавняя речь нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца в Белграде, который потребовал от Сербии признания потери Косово и присоединения к антироссийским санкциям в обмен на иллюзорную возможность вступления страны в ЕС! А ведь признать независимость Косово – нарушить международно утвержденный документ – Резолюцию Совбеза ООН 1244, которая закрепляет за этими землями статус сербской территории.

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Сербские чиновники пока что уверяют, что на требования Шольца не пойдут.

«Белград искренне желает нормализовать отношения с Приштиной таким образом, чтобы жители нашей южной провинции, как сербы, так и албанцы, могли жить в безопасности в обществе, где соблюдаются права человека и существуют предпосылки для экономического развития и процветания всех. Но Белград и Приштина не могут договориться о т.н. «взаимном признании», потому что это неисполненное желание косовских властей не является и не может быть частью диалога между Белградом и Приштиной. Кроме того, это не прописано ни в одном документе, на которых основывается переговорный процесс, проводимый под эгидой ЕС», — говорится в заявлении директора управления по Косово и Метохии Петара Петковича.

Впрочем, по мнению дипломата Зорана Миливоевича, долго лавировать правительству Александра Вучича не удастся – ультиматум о необходимости признания потери Косово озвучен уже как представителями ЕС, так и США.

«Если конфликт в Украине будет углубляться в предстоящий период, ситуация для нас будет все более сложной», — сказал дипломат.

В самой Сербии население все меньше поддерживает идею вступления в Евросоюз – это показывают проведенные ранее опросы. Сейчас же, после ультматума Шольца, народное негодование может только вырасти, ведь на кону стоит отказ от своей территории.

Белградский политолог Стефан Владисавлев дает понять, что руководство Сербии ведет торги с Западом.

«Я думаю, что Сербия должна получить взамен что-то очень конкретное, если решит ввести санкции против России. Похоже, что пока конкретных компенсаций за введение санкций не было. Возможные протесты против властей в Белграде, если это произойдет, говорят о том, насколько цена такого решения может быть высока. Вопрос в том, насколько ЕС и Германия как отдельное государство могут предложить адекватную альтернативу, потому что это должна быть очень хорошая альтернатива, если Сербия решит сделать определенный поворот в своей политике», — сказал Владисавлев.

Для Белграда существуют значительные риски при попытке разворота на Восток – к России и Китаю. Страна находится в центре Европы, поставки жизненно необходимых российских энергоресурсов могут быть заморожены Западом в один момент. А восточные друзья помочь вряд ли чем-то смогут в условиях жестких санкций. Попасть же снова под рестрикции Белград не хочет – сербы прекрасно помнят те десять лет жизни под западными санкциями, которые практически уничтожили экономику страны.