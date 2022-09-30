Почему русофобский режим в Молдове будет укрепляться

Молдова охвачена протестами в преддверии суровой зимы. Режим Майи Санду в кризисе. Рейтинг Санду и ее партии «Действие и солидарность» неуклонно снижается. Но существует ли какая-либо серьезная угроза ее режиму?

Партия «Действие и солидарность», фактической главой которой является президент Санду, обладает монопольной властью. У них в руках все силовые структуры, все государственные СМИ. Они законодательно обеспечили себе цензуру. Они контролируют судебную ветвь власти. Им гарантирована абсолютная поддержка коллективного Запада и устойчивое одобрение со стороны прозападного электората.

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С другой стороны, у режима Санду масса слабостей. В первую очередь, этот режим полностью зависит от западных хозяев. В том числе они ограничены в возможностях заключать выгодные соглашения в сфере экономики с мировыми центрами силы, противостоящими Западу. В частности, с Россией или Китаем. Отсюда высокий уровень цен и тарифов, невозможность осуществлять поддержку отечественного производителя – это противоречит соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Притчей во языцех стал непрофессионализм команды Санду, и в первую очередь правительства, возглавляемого Натальей Гаврилицей. И это не удивительно: откуда взяться управленческим качествам у людей, не державших в своих руках ничего тяжелее бланка с заявкой на очередной западный грант? Уже две недели не могут найти кандидата на освободившееся место министра окружающей среды, и возможно, так и не найдут: в команде Санду кадровый голод.

Санду, загнанная в угол и стремящаяся выразить лояльность Западу и Украине, делает одно безумное антироссийское заявление за другим. Это вызывает возмущение со стороны адекватных сил в Молдове, но это и сплачивает вокруг неё оголтелую антироссийскую часть общества, привыкшую за 30 лет винить во всех своих бедах Москву.

Санду и её команда вступили в острейший конфликт с одним из регионов страны – Гагаузией. Напомним: в этом регионе 30 лет назад имел место кризис, который был улажен с большим трудом и при непосредственном участии Москвы. Однако в глазах Запада «борьба с пророссийским сепаратизмом» даёт Санду немалые дивиденды.

В подобной ситуации режиму Майи Санду мало что угрожает в течение ближайших двух лет. На местных выборах, которые предстоят в следующем году, молдавский избиратель склонен голосовать за партии власти. Санду легко может потерять президентское кресло спустя два года, хотя будет вгрызаться в него зубами. Но досрочные парламентские выборы Молдове явно не грозят. Что касается протестов, режим Санду их подавит при полном одобрении Запада и при обвинении в адрес России в попытке переворота (как это было в Черногории в 2016 году).

А что же оппозиция? Сегодня в Молдове две оппозиционные силы: парламентский Блок коммунистов и социалистов, и партия «Шор», ставшая лидером уличных протестов в Молдове. Социалисты, допустившие уход своего лидера, экс-президента Игоря Додона, фактически сдулись как оппозиционная сила. Новый руководитель партии, председатель исполкома и вице-спикер парламента Влад Батрынча посчитал, что лучшей гарантией сохранения партии станут регулярные встречи с дипломатами из США, Евросоюза и Украины. Подобная унизительная попытка спасения партии от запрета не даст ему уже сегодня стоит социалистам имиджа «партии борьбы». Лишившись материальной базы и медиаресурсов, партия превратилась в жалкую тень той мощной силы, которая ещё недавно на протяжении шести лет обладала крупнейшей парламентской фракцией.

Партия «Шор», напротив, обладает материальным ресурсом оппозиционного олигарха Илана Шора, находящегося в Израиле (в частности, в его собственности находится Кишинёвский международный аэропорт). Эта партия обладает солидным медиаресурсом, контролируя целый ряд телеканалов и информационных агентств, в том числе находившихся прежде в медиахолдинге социалистов. «Шор» – наиболее активная партия в стране, способная организовать и содержать лагерь протеста у здания парламента и президентского дворца. Эта партия обладает слаженным и организованным активом. Её лидеры готовы идти на риски ради свержения режима Санду. У партии «Шор» есть и своя «Жанна д’Арк» – депутат парламента Марина Таубер, которая прибыла из Израиля, зная, что ее арестуют.

Но у Шора и его партии есть один существенный недостаток – токсичность её лидера и руководства. Илану Шору вынесен обвинительный приговор по делу о «краже века» – выводе миллиарда евро из банковской системы страны. Приговор не вступил в силу – дело рассматривается в апелляционной палате. При этом далеко не все лидеры других левых сил готовы встать рядом с Шором на общем оппозиционном митинге протеста. В лучшем случае партия «Шор» сможет увеличить свое представительство в местных органах власти в ходе выборов, предстоящих в следующем году. Но, скорее всего, деятельность партии «Шор» будет запрещена режимом Санду, а новую партию зарегистрировать не дадут.

О намерении реализовать свой политический проект заявил и мэр Кишинёва Ион Чебан – в прошлом многолетний секретарь по идеологии Партии социалистов. У Чебана в активе административный ресурс молдавской столицы, личная харизма и образ современного городского менеджера, впервые за многие годы взявшегося за преображение улиц Кишинёва. При этом деятельностью Иона Чебана многие недовольны, в частности, представители малого бизнеса, которым его работа нанесла ущерб (снос торговых палаток и павильонов). Чебан вряд ли будет принят как объединяющая фигура левых сил, особенно после того, как он публично дистанцировался от Партии социалистов и объявил себя приверженцем евроинтеграции. Кроме того, режим Санду уже сегодня готовит отстранение Чебана от должности, и вряд ли кто-либо из представителей левых сил выйдет в его защиту.

Таким образом, режиму Майи Санду и её группировки, несмотря на все неудачи, проколы и скандалы, мало что угрожает в обозримой перспективе. Оппозиция, несмотря на все попытки самоорганизоваться, расколота и уязвима, её лидеры не доверяют друг другу. Это значит, что русофобский режим в Молдове будет только укрепляться и превращать страну в Украину в миниатюре. По крайней мере до тех пор, пока российские войска, задействованные в специальной военной операции, не появятся вблизи молдавской границы.