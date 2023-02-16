Почему русские и украинцы братские народы? Неудобное для всех мнение галичанина

За последний год баталии на извечную тему, кто и в какой мере является «глупыми кацапами», а кто — «хитрыми хохлами», разгорелись с большей силой. Каждая сторона пытается максимально дистанцироваться от противоположной, разумеется, выставляя себя белым и пушистым, в отличие от оппонента.

Но по сути, народ один, и все грехи у него тоже одинаковые. Как бы ни пытались они друг от друга отстраниться на текущем этапе истории.

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Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит житель Галичины, который переехал в Россию, работает в Санкт-Петербурге и статьи которого мы регулярно публикуем.

О том, как жители антиРоссии зазубрили, насколько они «не такие», уже можно слагать легенды. Но и жители РФ уже наперебой кричат о том, как мощно они не уподобляются тем самым хохлам, которым промыли мозги. Но читая новости «по обе стороны поребрика», я периодически прихожу к выводу, что оба народа тем больше роднятся, чем больше пытаются дистанцироваться. И это настолько же печально, насколько и смешно. Воистину трагикомедия.

Все мы видели поучительное видео, как пожилую женщину выбрасывают из маршрутки недалеко от Львова за слова «москали вам заводы и дома построили».

Посмеялись и забыли. И даже не подозревали, что в России есть аналогичное видео из Долгопрудного, где пенсионерку вытащили из автобуса за слова о том, что в армии всё разворовали и солдаты едут воевать в галошах. Как то уже и не смешно, ведь так? Впрочем, всегда есть дежурная отмазка про «неадекваты есть в любой стране».

Сходство кроется в менталитете, и он практически во всём един. А разделение на разные языки и местности лишь вяло прикрывает единение противоборствующих народов. Хотя во многом они всё же разные.

Например, в стремлении стоять очередь в низкопробный фастфуд типа «Макдональдса». После начала санкций даже появилась надежда, что россияне излечатся от этой несуразной зависимости, но заокеанский продавец помоев вернулся под новой вывеской. Тогда как на Украине питание в фастфуде большинством воспринимается как неуважение к себе. Такой вот феномен.

Для всех, кто в России громко кричит, что подобного менталитета тут нет — рекомендую пройтись до ближайшей поликлиники. После чего пересчитать количество хитрецов, пролезающих без очереди по стандартным отмазкам «мне только спросить». Почему-то идея не уподобляться хохлам не работает на бытовом уровне.

Другой пример — с одной из моих бывших работ. Начальство хотело от рабочего персонала буквально чудес — приведения в идеальное состояние оборудования, которое давно отслужило свой срок. На очередном совещании о закономерном отсутствии успехов я был единственным, кто пытался предложить хоть что-то, чтобы оптимизировать ситуацию. Тогда как все остальные работники (россияне) привычно помалкивали, чтобы не навлечь на себя ещё больший гнев начальства.

Разумеется, всё было понято наизнанку — в глазах руководства идеи наладить процесс были восприняты как стремление откосить от работы побыстрее. Вот вам и стереотипный «хитрый хохол». Разумеется, с точки зрения любого украинца подобная ситуация как раз свидетельствует о «глупых кацапах», которые продолжают упорно делать мартышкин труд без какого-либо результата, месяцами и годами. Так кто же тут прав?

Перекликаются повадки двух пластов одного народа и в их восприятии критики. Не так давно при очередном обострении мобилизации на Украине попытались отмазаться уж совсем примитивным методом: Данилов заявил, что переживать не о чем, а вся информация о жестоком призыве — вбросы и пропаганда Кремля. Таким образом получилась универсальное объяснение любого негатива. Каждый, кто хоть чем-то недоволен — играет на руку врагу и предатель.

Думаете в России подобного нет? Ярчайший пример — отзывы на различные магазины и коммерческие организации. Там есть функция — ответ компании. Очень часто в ответах одно и то же — «это всё происки конкурентов» и прочее про проплаченные комментарии от ботов, нищебродов и завистников. Тоже своего рода универсальное объяснение.

Любой, кто критикует — враг, только не всего государства, а конкретной компании. Это происходит массово, не сговариваясь, у разных продавцов в разных городах России. Чем не братские народы? Даже отмазки одни и те же.

Максимальное сходство и в доверчивости. Особенно в последний год, когда участились различные сборы средств с обеих сторон. Успехи по оболваниваю украинцев в лице отдельных деятелей, таких как Притула и Стерненко, уже стали притчей в языцах. Пока украинцы отдают последнее на закупку очередного «вундерваффе», россияне становятся жертвами звонков якобы от правоохранителей по поводу незаконных переводов денег в Украину. С каждой стороны нашлись те, кому «война как мать родная».

Но и ранее методики воздействия на сердобольное население были практически аналогичными, и с аналогичными результатами. Лет 10 назад радиотрансляции и ТВ-вещание Украины пестрили сборами средств якобы на лечение маленьких детей от редчайших болезней. Это уже доходило до абсурда, ибо каждый день можно было услышать десятки душераздирающих криков о помощи: разнились только диагнозы и имена страждущих, равно как и реквизиты счетов.

Сменились годы, сменилась страна проживания, сменились люди, а развод остался один и тот же — только теперь собирают на приюты для бездомных животных, и настолько же массово, равно как и душераздирающе. Видимо, дело в том, что люди всё таки не изменились при смене места жительства.

Украинцы часто гордятся сменяемостью власти, которой нет в России. Мол за то время, что правит один Путин, у нас вон сколько президентов сменилось. Но при этом они упускают, была ли при этом какая-либо разница. Каждая новая власть не устраивала украинцев ещё больше, чем прежняя. И с каждой сменой власти становилось только хуже.

Конечно, россияне тоже недовольны своей властью, но в финальном итоге хотя бы не остались у разбитого корыта. Хотя взаимоотношение между властью и народом практически одинаковое.

В обоих случаях проблемы простых холопов крайне далеки от восприятия барина, который живёт припеваючи, зачастую на лазурных берегах, а не в своей стране. И в обоих случаях критиковать нужно молча, правда, последствия критики на сегодня разнятся в тяжести.

Оба пласта единого народа невероятно стремятся в Европу, внимательно смотрят на Запад и хотят жить как там. Почему-то отрицая наличие собственного пути и возможность индивидуального развития без оглядки на заморского дядечку.

На стремлении в ЕС и в погоне за кружевными трусиками Украина пришла к войне и разрухе, но братьям по ту сторону поребрика это не послужило поучительным примером. Россия точно так же продолжает черпать с Запада всё наихудшее, игнорируя что-либо полезное.

Ярчайший пример — зимы в Петербурге, уже который год славящиеся рекордным уровнем бардака.

Снег либо не убирают вообще, либо попросту заливают его солью и реагентами, превращая в ещё более отвратительную чёрную кашу, опасную для здоровья. Пример европейской Финляндии (а некогда — самой отсталой губернии Русской империи), где уже давно додумались делать банальный подогрев тротуаров для того, чтобы снег таял без реагентов, в Петербурге упорно не замечают. Да и в Москве не заметили тоже.

А вот внедрение платной парковки прошло на ура, равно как и подоспевают прочие репрессии против исключительно личного автотранспорта, как это модно на Западе. При этом, питерская парковка дороже всех европейских соседей, да ещё и требует оплату и в выходные дни — ни финны, ни прибалты до такой жадности не скатились.

Но что было бы полезнее для горожан: чистые тротуары без снега и химии или автоматизация очередных поборов? Вопрос риторический. А разница с украинскими братцами исключительно в том, как очередной «здобуток» евроинтеграции преподносится.

У одного брата это громко и с пафосом, а у другого тихо, мирно и без лишнего шума. Но результат интеграции заморских диковинок удручает по своей эффективности и тут, и там.

Я всегда говорил, что противостояние украинцев и русских — это как драка двух родных братьев в коммуналке. Независимо от результатов схватки, оба только проиграли, и с общей жилплощади они всё равно никуда не денутся. Но обе стороны должны «созреть» и осознать эти простые истины, а покуда это ещё не произошло — каждый будет продолжать мнить себя паладином света, а оппонента — бестолочью, упуская из вида очевидную принадлежность к одному и тому же народу с одним и тем же менталитетом.