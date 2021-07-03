03.07.2021, Москва, Алексей Топоров
 
Авторская колонка, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Почему русскому позорно болеть под флагом Украины

Новости УкраиныМаленьких российских любителей Украины представители «братского народа» регулярно возят мордами об стол, как это...

Маленьких российских любителей Украины представители «братского народа» регулярно возят мордами об стол, как это недавно произошло в Глазго, но те при этом с мазохистским упорством лезут брататься со всем жовто-блакытным.

При этом рвать с жителями Юго-Западно Руси не нужно и не должно, но, подыгрывая ура-патриотическим акциям киевского режима и его адептов, каждый уважаемый россиянин предает единство со всеми адекватными людьми, оставшимися на территории Украины и отдаляет возможное воссоединение русского народа.

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Разрыв по-живому

В моем далеком детстве были у меня две игрушки-куколки. Не переживайте, вполне мальчишечьи. Одна изображала такого характерного малороссийского персонажа, полного, в шароварах, вышиванке, с оселедцем и усами дугой. Другая – худенького русского деревенского паренька в красной подпоясанной косоворотке, простеньком деревенском колпаке, торчащими в разные стороны волосами и, конечно же, в лаптях. Мне сказали, что зовут ребят «Тарасик» и «Емелька», ну и, думаю, по описанию выше, было понятно, кто из них был кто. Откуда они появились в нашем доме, я ума не знаю, но могу предположить, что от дедушки с бабушкой, которые нередко, как офицерская семья, отдыхали и в Одессе, и под Киевом, и даже ездили в гости к каким-то дальним, теперь уже основательно забытым родственникам на Полтаву.

Ну, видимо, с тех самых пор у меня как-то отпечаталось в сознании, что Емелька и Тарасик – это не разлей вода, не какие-то там «братские народы», а одно целое, что разнообразные приключения неизменно делят на двоих. Чуть позже, когда я стал старше (помню, начитавшись увлекательного «Гетмана Войска Запорожского» Бахревского, мы отчаянно лупили друг друга в казанских дворах самодельными дубинами, причем кто-то выступал за «казака», а кто-то за «ляха», но никогда «хохол» не воевал с «кацапом»), пришло понимание, что для полного куража компании моих детских куколок не хватало Алеся в шляпе из соломы. И, самое главное, в девять лет побывав в Минске, я не почувствовал себя в каком-то чужом месте, нет, это был один из городов, где мирно и относительно спокойно жил мой народ. Который говорил со мной на одном языке, смотрел одни те же фильмы, смеялся над одними и теми же шутками, пел одни и те же песни.

Тем удивительно мне было наблюдать, когда затрещала по швам страна, и внезапно оказалось, что в Харькове и Витебске живут совсем другие люди, другой народ, и там теперь совсем другие страны. Да, уже в конце 80-х армяно-азербайджанский конфликт воспринимался как что-то происходящее в рамках своей страны, вызывавшее тревогу и сочувствие, но уже соседское, не свое. И, несмотря на любовь к «Мимино» и «Боржоми», я уже как-то с детства понимал, что, да, есть грузины – они понятные нам, но другие. А потому уход Заказвказья был ожидаем и не вызвал сильных эмоций. Как и уход нордичных прибалтов, которые уже в последние годы СССР жили словно не на нашей стороне железного занавеса. И уход республик Центральной Азии не вызвал сильных эмоций, потому как хоть их языки и были схожи с языком моих соседей-татар, но, все-таки, татары были намного больше русскими, чем узбеки, хотя последних тогда мы тоже любили, за «Яллу», Талгата Нигматулина и лихие кинобоевики про наркомафию, в которых даже эротические сцены случались.

Но отпустили. Легко, потому как нам никто тогда не рассказывал, что в Прибалтике и в Узбекистане осталось большое количество русских, ставших заложниками и жертвами этого, местами кровавого, как в Фергане и Сумгаите, распада.

А вот уход «Песняров», одесской «Юморины», Брестской крепости и команды КВН Днепропетровска, воспринимался как что-то ненормальное, ирреальное. Да и как оно могло быть иначе, если в повседневности меня продолжали окружать люди с фамилиями, кончавшимися на –о, – чук, – евич? Они, кстати, в массе своей никуда не уехали из России за свидомым пряником, и продолжали жить рядом, предельно понятные, свои, и никакие там не иностранцы.

БДСМ, как национальная особенность

А потом полезло все это. «Дякую тобі боже що я не москаль!», «Москали на ножи!». И гарны хлопцы, что воевали против наших добровольцев в Абхазии, а также против нашей армии в Чечне. Постепенно ставший официальным культ коллаборационистов. Львовская откровенно русофобская кафешечка. Захваты храмов Московского патриархата. Все это копилось, росло, набухало как нарыв. И привело к закономерному финалу. Когда за Георгиевскую ленточку начали бить. Когда девиз ховавшихся по лесным схронам ненавистников ляхов, жидов и москалей стал официальным приветствием в армии. Когда русский язык был изгнан из публичного поля – из школ, магазинов, общепита, рекламы, ТВ. Когда, наконец, русские внезапно не попали в список коренных народов Украины…. Наконец, когда русских Донбасса и Новороссии, не захотевших жить во всем этом, начали жечь в Доме профсоюзов, забивать до смерти или до инвалидности в подвалах СБУ или импровизированных тюрьмах украинских нацбатов, расстреливать в АТО и ООС.

Что в этом во всем, простите, братского?

Но среднестатистический житель Российской Федерации очень инерционен. Помните, как в фильме «Брат» мать главного героя говорит ему: «Поезжай к брату в Ленинград…». А город-то уже лет пять, как снова назывался Санкт-Петербург. Или, например меня, балканиста – любителя неизменно удивляло еще на исходе нулевых, что Югославии как таковой уже лет десять, как не существовало на карте, а наши люди упорно продолжали называть жителей многострадального государства «югославами», не пытаясь даже понять, какие такие там сербы, какие такие хорваты, как такие бошняки-мусульмане….

Вот и штамп советской пропаганды про «украинцы братский народ» продолжает жить в сознании многих наших людей. Вопреки огню одесского Дома Профсоюзов, бомбардировке Луганской администрации, превращенному в концлагерь аэропорту Мариуполя. Удивительно, но факт – поле событий 2014 года в Москве заведения с украинской кухней стали открываться чуть ли не на каждом углу, а разнообразные украинские певцы ртом внезапно стали ультрапопулярными в продвинутой российской тусовочке. На самом деле, все это напоминает какой-то садомазохизм в рамках целой нации: вы нам «москали на ножи» на улицах Киева – а мы вам Софию Ротару, грозившуюся никогда не выступать в России, на «Голубом огоньке»; вы нам пляски националистических бабуинов у российского посольства в Киеве, трусливо спустившего триколор, а мы вам жовто-блакытный прапор на Старом Арбате; вы нам «Русня, сдавайся!» под аккомпанемент обстрелов Донецка, а мы вам украинские сериалы в ротации ведущих телеканалов.

Наконец, вы бурно радуетесь каждому мячу в ворота российской сборной, и ваши бармены даже ради такого всех бесплатно угощают пивом, а мы, обмазавшись в ваши цвета, из всех сил болеем за вашу сборную.

Есть во французском языке ныне очень популярное слово «куколд» которое как нельзя лучше характеризует описанное выше явление. И вот недавно типичного представителя подобной страты, завившегося с флагом России на украинский фан-сектор в Глазго, показательно отбуцкали. И это хорошо, когда российских куколдов представители «братского народа» возят мордой об стол. Когда нацисты срывают концерт Райкина в Одессе, а в центре Киева подобные национально озабоченные нападают на Гребенщикова. После такого, есть шанс, что наступит просветление, если не у самих битых, то хотя бы у их сбитых с толку своими кумирами, поклонников.

Вспомнить все

Заукраинских российских куколдов условно можно поделить на три категории. Первая – это аудитория «Эха Москвы», «Дождя», «Медузы» и Дудя, прозападная прослойка, которую по какому-то недоразумению называют либералами. Эти люди свято верят, что в их подъездах гадит лично Путин, даже если там никто не гадит вообще. И все что за русских – это плохо, а против русских – великое благо. Потому-то во время войны в Чечне они восторгались чеченскими сепаратистами, в ходе конфликта 2008 года – грузинами, теперь пришел черед украинцев и Беломайдана.

Вторая категория – нацисты-субкультурщики, которых по какому-то недоразумению причисляют к русским националистам. На деле же эти люди рвут «лак косты» за белую расу, истинное арийство, малопонятный в условиях нынешних реалий европейский порядок и с народом, этими презренными ватниками, им очень не повезло. Зато в прекрасной Украине теперь можно свободно зиговать, ставить унтерменшей на колени и обливать зеленкой, а также громить цыганские таборы. Белая зависть, что ни говори.

Ну и, наконец, самая большая группа – это те самые инерционные россияне. «Братско-народные».

Кстати, находились такие дорогие россияне, что на полном серьезе спрашивали у меня после возвращения с Донбасса, мол, почему я выступаю против братского украинского народа? На что я отвечал: а на Донбассе какой народ живет? Что приводило спрашивавших в легкий ступор.

На самом деле мне придется разочаровать всех любителей мифа про «братский народ». Потому как никакого братского народа нет. А есть один, разделенный политиканами еще век назад на россиян, украинцев и белорусов, единый русский народ. И на территории современной Украины русских людей еще достаточно, несмотря на то, что их давят, выживают, переформатируют со всех сторон, творя подлинный геноцид. Потому, вставая под жовто- блакытные флаги каждый русский, где бы он ни жил, в Полтаве, Смоленске или Могилеве, прицельно бьет в самую русскость. То есть, в свои корни. В свою душу. И предает всех русских не только в республиках Донбасса, но и на всей территории геноцидного образования Украина.

В конце-концов, ну что такое сегодняшний украинский флаг? Это флаг Нижней Австрии, подаренный Габсбургами галичанам за участие в подавлении венгерского восстания. С целью оторвать тех от всех остальных русских. С этой целью же создавалась и идеология украинства, как таковая. И у них тогда  получилось. Потому под этим флагом галичане воевали против русских солдат на фронтах Первой мировой войны. А до этого со своими соседями – теми, кто стремились в Россию, но были за это мучимы и убиваемы тысячами в первых в Европе концлагерях Талергоф и Терезин, куда людей бросали только за одну найденную у них книжку на русском языке. Под этим прапором расправлялись с русскими офицерами петлюровцы в Киеве в годы Гражданской. Под ним творили массовые злодейства носившие эти цвета в качестве нарукавных повязок дружинники-коллаборационисты в годы Великой Отечественной войны. Под ним ВСУ убивали и продолжают убивать жителей Донбасса. Какой нормальный русский после такого станет под эти кислотные цвета?

Потому пришло время всем нормальным людям по обе стороны конфликта завязать, как с украинством, так и с заукраинским куколдизмом. Вспомните, как звали себя те галичане, которых их проавстрийские соседи, зараженные мороком украинства, волокли в австрийские полицейские управы? Звали они себя русинами. А бежавшие от погромов за океан издавали издание «Руська правда», вполне себе комплиментарное России, правда, украинство, в итоге, не без участия тамошних спецслужб, накрыло и их.

Нужно просыпаться от сна. Всем. Вспоминать свое русское имя. Бороться за него. И снова становиться единым народом. И не бояться за мову, потому как любой нормальный язык, распространившийся на больших территориях, имеет разные диалекты, и житель Баварии с трудом понимает жителя Гамбурга, а жители Сицилии иногда совсем не понимают жителей Милана, но никто их не делит. Вот и нам нужно прекратить делиться. Сохраняя собственную региональную уникальность, возвращаться к единому целому. И перестать раболепствовать перед ложными символами.

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