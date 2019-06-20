20.06.2019
 
Крым, Образование, Россия
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Почему санкции Запада не отпугнули студентов от Крыма

Крымские ВУЗы выпускают специалистов, подготовленных на высшем уровне, способных подтвердить свою квалификацию не зависимо от того, признает диплом то или иное государство или нет.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно подумать, если мне выдали «красный» диплом, то это говорит о том, что я великолепный специалист. Насколько я понимаю, вопрос не о том, котируется диплом или нет – в любом месте, куда я приду устраиваться на работу – уехала ли я с этим дипломом в Европу, уехала ли я еще куда-то, я его подтверждаю.

Вопрос не диплома, а вопрос интеллекта, качества знаний, которые получил данный обучающийся, который прошел весь курс в этом университете. Мы говорим об интеллекте и качестве знаний. Котируется во всем мире интеллект и знания, а не то, кем и когда выдан диплом», – заявила Лучинкина.

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