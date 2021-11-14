Почему СБУ Зеленского начало обвинять министров Порошенко в сотрудничестве с ЛДНР

Новости Украины

СБУ и ГБР сообщили о подозрении «в содействии террористической группе или террористической организации» бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве заявили, что Владимир Демчишин в декабре 2014 года – феврале 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий представителей ЛНР и ДНР.

«Кроме того, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями «Л/ДНР». В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 миллиардов гривен», – добавили в СБУ.

«Злоумышленники организовали схему поставок угля из ОРДЛО при непосредственном содействии высших представителей власти Российской Федерации», – добавили в ГБР.

Комментируя произошедшее, российский либеральный политолог Станислав Белковский подчеркнул, что данное подозрение – ни что иное, как попытка Владимира Зеленского избавиться от команды бывшего президента Петра Порошенко.

«Это продолжение погрома команды Петра Порошенко. За ними последует бывшее руководство Национального банка, господа Кононенко и Грановский. Речь о том, чтобы приравнять Порошенко к Медведчуку. Это повод предъявить обвинение Петру Порошенко, что и будет делаться. Здесь уже дороги назад нет. Владимир Зеленский должен нейтрализовать две фланговые силы – «ОПЗЖ» и «Блок Петра Порошенко». И создать на их месте что-о другое – скооперироваться с кем, то, кто займёт нишу «БПП» и «ОПЗЖ», типа «Голоса». Здесь и дальше будет идти продвижение. Вопрос только в том, что я совершенно не уверен, что Зеленский сможет консолидировать силовиков А без консолидации силовиков довести эти дела до логического конца будет очень сложно», – сказал эксперт в эфире YouTube-канала «Власть vs Влащенко».