Почему Сербии нужен газопровод в обход Украины

18.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Причина активности прозападной оппозиции, требующей свержения нынешних властей Сербии, – попытка срыва строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич. По его словам, Сербия уже начала прокладывать 400 километров газопровода. «Все будет хорошо, в Болгарии не будет никаких препятствий», – выразил надежду министр.

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О том, почему «Турецкий поток» так важен для Сербии, и почему американцы пытаются помешать реализации проекта руками местных майданщиков, в интервью «ПолитНавигатору» рассказал независимый сербский эксперт в сфере энергетики Иван Секулович.

Иван Секулович

– В чем причины, на ваш взгляд, попыток срыва проекта «Турецкий поток»? Ситуация сегодня схожа с тем, что была с «Южным потоком»?

– Безусловно, есть параллели, связанные с экономическими причинами, в частности, со снабжением региона газом из России. Это уже показала ситуация в Болгарии со срывом строительства газопровода «Южный поток». Иностранный фактор в этом вопросе имеет большую долю влияния.

США сильно повлияли на болгарских политиков, используя политический прессинг, угрожая кризисом власти тем лицам, которые тогда были у руля страны. В итоге из–за этого давления Болгария вышла из договора, а проект был сорван.

Но этот шаг привел к тому, что весь регион остался без альтернативного пути снабжения газом, оставшись подключенным к «украинской трубе», а это, как мы знаем, очень нестабильный вариант.

Ситуация эта нанесла не столько ущерб России, сколько Балканам. А также привела в итоге к тому, чем заокеанские «коллеги» и пугали – к небывалому политическому кризису в Болгарии, в результате которого действующий на тот момент премьер-министр Бойко Борисов с огромным трудом смог остаться у власти.

Альтернативный газопровод «Набукко» также не смог быть построен по ряду экономических и политических причин, главная из которых – расхождение интересов основных участников. Политика и бизнес – это то, про что говорят: «соединить, но не смешивать».

Я уверен, что американская сторона, отстаивая свои интересы через реализацию Третьего энергетического пакета, принятого в странах ЕС в июле 2009 года, также пытается дестабилизировать и энергетический рынок в балканском регионе.

– А в чем заключается принцип этого пакета?

– Его суть в том, чтобы разделить сферы деятельности вертикально интегрированных энергетических компаний таким образом, чтобы они не могли одновременно заниматься производством, поставками и продажей топлива.

Т.е. одна компания должна заниматься добычей, другая – транспортировкой и т.д.

Под видом повышения конкуренции на рынке и борьбы с монополистами, таким образом, из процесса устраняются крупные российские компании, – такие как «Газпром», «Роснефть» и др.

При этом данные условия не применяются к европейским и американским компаниям, – таким как Shell, BP, Statoil , ExxonMobil и др.

По большому счету, это очередной пример влияния политики на экономику.

– А что же теперь Болгария? Изначально проект должен был включать Грецию и Македонию, но почему от этой идеи отказались?

– Действительно, часть «Турецкого потока» могла пройти через Грецию и Северную Македонию, и еще в феврале этого года премьер-министр Греции Алексис Ципрас говорил об этом на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Однако еще в конце января «Булгартрансгаз» принял решение о строительстве нитки газопровода от турецкой границы до Сербии. К тому же, вновь искусственно созданные предпосылки для смены власти в данных странах сделали этот проект невозможным.

Итоги мы видим – Греция пытается выйти из глубочайшего экономического кризиса, поставившего страну практически на колени.

В Северной Македонии относительно недавно прошли массовые беспорядки, приведшие к незаконной смене власти с целью затащить страну в НАТО и позже в ЕС. С таким партнером точно не стоит связываться.

Этническая структура страны с большой долей албанского населения в любой момент может привести к вооруженным столкновениям на национальной почве. И это уменьшает шансы страны получить инвестиции в экономику. Иными словами, США сделали себе еще одного экономического и политического вассала, став снова главным кукловодом в регионе.

– Какие еще, кроме политических причин, толкают американское правительство на такие резкие шаги?

– Одна из основных причин их вмешательства – попытка продвинуть свой сланцевый газ на рынок Европы. Согласно американской позиции по данному вопросу, его планировалось поставлять в танкерах в сжиженном виде. Но это, по большому счету, лишь иллюзии. Всем понятно, что этого, во-первых, будет недостаточно, а во-вторых, его поставка – дело очень затратное.

Так, 1000 кубометров газа через российский трубопровод обойдется покупателю в Европе в 248 долларов по цене 2018 года, а сжиженного американского – 298 долларов – на примере той же Литвы. И это не считая расходов за фрахтовку судов и доставку. А они весьма не маленькие. Так, эта страна ежегодно тратит на фрахт судна-регазификатора около 60 млн. евро. А еще надо добавить затраты на хранение необходимых объемов газа – для этого страна арендует хранилище в соседней Латвии. Так что это очень недешевый вариант.

Таким образом, видно, что российский газ без этих затрат обходится на 36% дешевле американского. В связи с этим понятно, почему Штаты делают все, чтобы навязать свое топливо любому покупателю, хочет он того или нет.

Вообще, мировая газовая ассоциация посчитала, что Европа до 2030 года будет расходовать до 750 млрд кубометров газа в год. В итоге только политики и профаны могут утверждать, что американского газа хватит для такого объема экспорта.

К примеру, сами США зимой импортировали газ из России для того, чтобы наладить систему отопления. Его доставляли в Бостон танкерами. Причина – небывало сильные морозы в стране. Это является показателем недостаточного количества сланцевого газа даже для нужд самих американцев.

– В чем, на ваш взгляд, причина попыток политической дестабилизации Сербии?

Политическая причина давления на Европу, в том числе и на Балканы, чтобы здесь не приняли российский газ – это желание нанести России убытки, не смотря ни на что. И максимально снизить ее влияние на страны ЕС и другие европейские страны.

В Сербии мы видим похожие попытки незаконной смены власти со стороны поддерживаемой из США оппозиции. Тот же Джилас, один из лидеров «Союза за Сербию», не скрываясь, ездил в Вашингтон, где консультировался с политиками.

И одна из причин этой активности – попытка срыва участия Сербии в проекте строительства газопровода «Турецкий поток». Особенно теперь, когда его реализация вошла в активную стадию – от границы Болгарии в районе города Заечар уже строится ветка в 400 км газопровода, по сообщениям представителей Газпрома.

Вторая ветка, предназначенная для стран южной и юго-восточной Европы, должна быть запущена в работу до конца текущего года. И это все раздражает заокеанских «партнеров».

Поэтому сейчас с их стороны делается все возможное для политического коллапса в Сербии, в том числе и для смены руководства страны. Этим рычагом совершается давление на нынешнюю власть с целью заставить отказаться от участия в проекте.

И при этом Сербии никто не предлагает альтернативного снабжения газом по разумной цене. А страна не имеет, по большому счету, собственных энергоресурсов и полностью зависит от поставок топлива из России.

Если бы Сербия отказалась от участия в проекте, она практически осталась без газа, когда украинская ветка газопровода закроется.

– Однако в стране не отказываются от идеи вступления в ЕС, как тогда быть с их требованиями энергетической безопасности?

– Несмотря на то, что Сербия планирует вступить в ЕС (по прогнозам политиков, это должно произойти не ранее 2025 года, хотя евроскептики говорят о том, что это вообще не произойдет), соблюдать сейчас правила третьего энергопакета здесь не планируется как минимум в ближайшие 20 лет.

Срыв проекта «Южный поток» был принят в Белграде как огромная неудача. Риск остаться без топлива в ближайшей перспективе был велик. В свою очередь, сегодня власти страны готовы сделать все, чтобы не допустить малейшей возможности для препятствия строительства.

Однако на данный момент опасности провала проекта практически равна нулю. По счастью, «оппозиционные лидеры» настолько разобщены и слабы, что не могут представлять реальной угрозы ни действующей власти, ни данному проекту, который представляет собой большой шанс для экономики страны.