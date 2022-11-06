Почему Сербия воздержалась при голосовании за российскую резолюцию в ООН

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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН накануне поддержал российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Сербия, которая в предыдущие годы голосовала за аналогичные документы, впервые воздержалась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Документ, как ожидается, будет вынесен на голосование Генассамблеи полного состава в декабре. Соавторами текста, в частности, выступили Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

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За документ проголосовали 106 делегаций, против выступила 51 страна, 15 государств воздержались. В декабре 2021 года, когда проект аналогично резолюции был вынесен на голосование полного состава Генеральной Ассамблеи ООН, «против» проголосовали только США и Украина. Примечательно, что в этом году Вашингтон поддержали все страны фашистской «Оси» – против резолюции были Австрия, Германия, Италия и Япония.

«На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза, и часть государств-членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма», – так прокомментировал результаты голосования уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Сербия, которая ранее стабильно поддерживала аналогичные документы, ныне оказалась среди воздержавшихся. Судя по всему, это связано с беспрецедентным давлением, которое ныне Запад оказывает на Белград с требованием ввести санкции против России. Не исключено, что это голосование было согласовано с Москвой, поскольку за несколько часов до него сербский министр обороны Милош Вучевич встретился с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», премьер Сербии Ана Брнабич 13 октября заявила, что Сербия присоединилась ко всем декларациям и резолюциям в ООН и ЕС, осуждающих нападение России на Украину, «чётко заявила, что не признает результаты референдумов, проведённых в четырех областях Украины», и единственное – не присоединилась к санкциям против России.