29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Почему Штайнмайер не поддержал агрессивную речь Порошенко

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, посетивший сегодня Киев, не случайно не поддержал агрессивную антироссийскую риторику Петра Порошенко по вопросу конфликта в Донбассе.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Всем совершенно очевидно, что Киев не исполняет Минские договоренности, которые достигались при участии Франка-Вальтера Штайнмайера. Поэтому президент ФРГ крайне заинтересован в том, чтобы соглашение было исполнено. А Порошенко уже в открытую заявляет, что реализации Минских соглашений не будет. Вряд ли они найдут общий язык. Их встреча была формальностью», – сказал Бондаренко.

По его мнению, переубедить Порошенко Штайнмайер также не мог.

«У него нет рычагов влияния на Порошенко. Он может апеллировать только к каким-то ценностям, но для Порошенко это чуть более, чем ничто. Вразумить Порошенко может только тот, у кого есть возможность давить на него. Это американцы», – сказал Бондаренко.