Почему система ПВО пропустила удар по Белгороду

Система ПВО России сейчас одна из лучших в мире, но и она не способна перекрыть небо над приграничными с Украиной городами. Поэтому предотвратить обстрелы гражданских объектов наподобие Белгорода нельзя.

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, это конечно бандитский террористический налет, когда лупят сознательно не по военным, а по гражданским объектам. Это было сделано от бессилия, потому что по военным объектам наносить удары они не могут. Они используют старые советские ракеты ПВО типа С-200 или Точка-У. Это неточные системы, с их помощью наносить точный удар нельзя. Вот по городу, по площади бабахнуть – это да. Город и не очень может себя защитить, гражданское население. Несмотря на нашу прекрасную ПВО, они не могут это гарантировать», – подчеркнул эксперт.

По его словам, российские средства ПВО адаптировались к уничтожению любых средств воздушного поражения, которые есть у ВСУ, в том числе самых высокотехнологичных. Из них Storm Shadow – самое тяжёлое для поражения, сначала уничтожалась с вероятностью 40%, сейчас 85%, и это очень высокая степень поражения.

«То есть если вы одной ракетой уничтожаете с вероятностью 85%, то с двумя ракетами можно поразить со 100-процентной гарантией. А другие ракеты, как пресловутые HIMARS, которые сначала казалось невозможно поразить, сейчас уничтожаются с вероятностью 95%. И когда я говорю вероятность 95% – это означает, в том числе и то, что можно нащупать, и где-то пролетит какая-то ракета. К сожалению, этого исключить нельзя», – констатировал Подберёзкин. Российское производство средств противовоздушной обороны сейчас восстановили и вывели на передовые позиции в мире. Но 100-процентной гарантии добиться невозможно. «Невозможно создать сплошную зону, закрыть на протяжении 2 000 км, при том, что американская система контроля и наблюдения помогает выискивать слабые места, где можно, скажем, тот же самый мобильный комплекс Patriot подтащить, как это было на юге, поближе к границе. За 5 минут сделать пуски, заманить туда, условно говоря, истребители-бомбардировщики, и куда-то скрыться. Это война и тактика», – указал специалист.

Он добавил, что система ПВО Украины – это советская система, точнее, ее остатки. Училище ПВО в Киеве было одним из лучших в Советском Союзе, готовило хороших специалистов, и во многом эта школа сохранилась.

«И несмотря на то, что системы ПВО, как таковой, на Украине сейчас нет, но ее остатки вместе с германо-американо-российской солянкой в общем работают. И какие-то вещи она решает. У нас нет возможности свободно летать над территорией Украины – она является опасной зоной. Поэтому я могу сказать только одно, что наши средства противовоздушной обороны с военной точки зрения очень и очень эффективны. Но они не могут 100-апроцентно защитить от ударов по площадям. Представьте себе: я подтащил ракету где-то в лесу в Харьковской области, в том месте, где, конечно, никто меня сразу не обнаружит, запустил эту самую ракету в направлении Белгорода и сразу увёл свою пусковую установку. Кто это может предположить? Война есть война. Много неизвестных факторов выползает», – заключил Подберёзкин.