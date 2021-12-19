Почему слова Макея о ядерном оружии восприняли скептически

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Новости Украины

Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT Arabic, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», – сказал Макей.

По его мнению, определенный плацдарм НАТО сейчас создается и на Украине.

«Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает. Происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе», – сказал Макей.

Шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что Макей, известный прозападными взглядами, попросту торговался с Западом.

«Глава белорусского МИД не уточнил, чьё именно ядерное оружие официальный Минск готов разместить на своей территории. Образ мышления архитектора белорусского нейтралитета и многовекторности предполагает, что это будет ядерное оружие и России, и НАТО, которые в равной степени будут платить Белоруссии за аренду ее территории для размещения на ней ядерного оружия. Давайте исходить из этого, чтобы не возникло необоснованного головокружения от успехов в работе России на белорусском направлении», – написал Носович в своем телеграм-канале.

Украинский политолог-майданщик Юрий Романенко полагает, что Россия при необходимости может переместить ядерное оружие к самым границам Польши и без помощи Белоруссии.

«Они спокойно могут сделать то же самое в Калининградской области или в Крыму. Без всякого пафоса. Или уже это сделали», – комментирует Романенко.