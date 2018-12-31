Почему «список Медведева» вызвал истерику у Колесникова и других соратников Порошенко

31.12.2018, Киев, Андрей Коваленко

25 декабря премьер-министр России Медведев подписал документ, расширяющий список физических и юридических лиц Украины, на которых распространятся санкции.

Диванное воинство, с активами уровня ноутбука, купленного родителями, принялось хихикать над документами, а наиболее «продвинутые» политики из когорты альтернативно-одарённых оживлённо залопотали: «попасть в санкционный список России – это честь для украинца».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Честь или не честь, а для таких «оппозиционеров», как бывший российский бизнесмен Новинский, имеющий ценное майно в РФ, попадание под санкции – это болезненный удар. Как и для Колесникова, владеющего кондитерскими заводиками «Конти-Рус» в Курске и «Красная заря» в Иваново.

Примечательна и реакция нардепа Добкина, также попавшего под раздачу. Иначе как истерикой его комментарий к твиту Медведева о расширении санкций, не назовёшь. Какой удар для политика, считающегося с аж с февраля 2014 года «пророссийским»!

Ну, а после феерического доноса на Медведчука и «Оппозиционную платформу» шефу СБУ, Мураева предупреждали, что он «попутал берега» и замахнулся не по чину, поэтому прилетит очень болезненный ответ. Вот почему никто не удивился, когда назначенный на Банковой «молодой и подающий надежды политик» также попал в санкционный список РФ.

Честно говоря, очень странно слышать от политика вроде Мураева, ратующего за прекращение дискриминации русского языка и его носителей, за мир в Донбассе, донос на оппозиционных политиков с требованием Грицаку «немедленно разобраться».

В общем, всю эту плеяду попавших под российские санкции и засуетившихся «псевдооппозиционеров» уже едко охарактеризовали «хит-парадом ненужных вещей».

Как бы ни пытались делать хорошую мину при плохой игре «сбитые лётчики», а факт остаётся фактом: в предстоящей президентской гонке у всех этих «однопроцентников» с президентскими амбициями шансы выйти во второй тур и выторговать для себя у лидера списка послевыборные преференции завалились под плинтус.

Избиратель, для которого мир на Донбассе и нормальные отношения с соседями, включая Россию, являются непреходящей ценностью, правильно оценят «список Медведева», осознав, что в него занесены не самостоятельные политики, а политические клоуны на подтанцовке у Порошенко. Коллективный «поп Гапон» так сказать.

Впрочем, это касается не только Новинского, Добкина или Мураева, а всего прейскуранта «надежд и опор Юго-Востока», включая Вилкула.

Сколь верёвочка не вейся, а время сидеть на двух стульях прошло. «Список Медведева» один стул выдернул из-под «оппозиционных» задниц: теперь чрезмерно гибким и увёртливым ребятам нельзя будет одновременно рубить «капусту» в России и обслуживать продавшегося с потрохами западным «кураторам» Порошенко.

Санкционный список интересен ещё и тем, что олигарха Ахметова в нём нет, а его предприятия – есть. В частности, ещё в ноябрьской редакции «списка Медведева» значатся Юрий Рыженков, директор ахметовского «Метинвеста», а также «Криворожский железнорудный комбинат», совместное владение Коломойского и Ахметова.

Это был чёткий сигнал Ринату Леонидовичу – не надо помогать Порошенко на выборах и раскалывать смешную оппозицию, не надо плести интриги против «Оппозиционной платформы», нужно вернуться к конструктивному диалогу. Расчёт прост: единому кандидату от Антимайдана будет проще выйти во второй тур, чем кучке атомизированных «однопроцентников» вроде Вилкула, которые только растаскивают голоса и помогают Порошенко пройти во второй тур.

В случае новых санкций Ахметову будет, что терять в России. Например, банк ПУМБ, работающий на Юге России, и, особенно, шахты в Ростовской области, лишившись которых олигарх окажется отрезанным от последних источников дешёвого антрацита для своих металлургических комбинатов. Или компания «Метинвест Евразия», специализирующаяся на оптовой торговле металлопрокатом в РФ, которая за 2017 год заработала для Ахметова 530 миллионов долларов выручки (без вычета расходов и налогообложения). Поэтому санкционный список, где Ахметова пока нет, означает, что олигарху дали последний шанс исправиться.

В общем, все, кто работает на раскол оппозиции и второй срок Порошенко – Мураев, Колесников, Вилкул и т.д. – получили по «чёрной метке». Миллионы украинских избирателей получили сигнал, что Мураев и компания – это никакие не оппозиционеры, а такие же проамериканские политики как БПП и «Народный фронт», как Парубий и Турчинов, Ляшко и Вятрович. Не оппозиционеры, а коллаборационисты на побегушках у Порошенко, полицаи-белоповязочники, которых нынешняя власть пыталась внедрить в партизанский отряд.