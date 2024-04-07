Почему спортсмены из «святых 90-х» так часто предают Россию

Спортсмены «свободных 90-х» потеряны как патриоты своей страны, и программу состязаний и международных соревнований нужно делать с упором на молодых атлетов. Об этом в эфире «Крым 24» заявил вице-президент Олимпийского совета Республики Крым Виталий Романов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виноваты 90-е годы, когда было очень много свободы, была перестройка и очень сильное влияние западных стран вообще на нашу общую большую страну. Результат – развал этой большой страны, к сожалению. А теперь мы начинаем объединяться. Но мы потеряли тот контингент, который обязан был воспитываться в духе патриотизма, любви к своей стране, к своему народу. У него должен был быть стержень. И, к сожалению, те спортсмены, которых сейчас уже меньше 40, они принадлежат именно к тем, кто родился в 90-е. Те спортсмены, которые застали наше советское время, те спортсмены, которые сегодня работают тренерами, они сегодня несут патриотизм и воспитание каждый день на тренировке», – подчеркнул он.

При этом спортсмены ждут обещанной программы развития спорта в стране на ближайшие 10 лет с соревнованиями международного уровня, первые из которых – «Игры БРИКС» пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

«У нас есть опыт проведения зимних Олимпийских игр, опыт проведения Чемпионатов мира и Европы на территории нашей страны, и самое главное, что мы имеем самые высокие рейтинговые оценки по итогам их проведения. Это значит, что качество и количество спортивных сооружений, качество кадрового потенциала, и самое главное, наличие спортсменов и тренеров мирового уровня нам будет достаточно для того, чтобы проводить соревнования любого уровня вне зависимости ни от чего. Ведь на самом деле сегодня спортсмен живет перспективами, и каждый спортсмен действительно каждый день мечтает, чтобы побыстрее озвучили ту программу действий на ближайшие 10 лет – к чему стремиться, как разложить свой план, и как тренер должен сейчас наладить свою работу. Всё», – заключил Романов.