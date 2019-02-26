Почему США устроит любой из лидеров гонки на Украине

26.02.2019, Киев, Сергей Устинов

До выборов президента Украины остался месяц. Срок небольшой, но, как показывает практика предыдущих кампаний и мировой опыт, за это время может взлететь еще много “черных лебедей”, которые поломают нынешнюю игру и в корне перепишут уже контурно обозначившийся сюжет на полотне. Тем не менее, если придерживаться консервативного сценария и предположить, что оставшиеся четыре недели все будет, примерно так, как сейчас, с поправкой на давно ожидаемые “домашние заготовки” от штабов лидеров гонки, результат выборов можно с высокой долей вероятности спрогнозировать уже сейчас.

Тем более, что, скорее всего, состав претендентов на булаву не поменяется. 1 марта истекает последний срок, до которого кандидаты могут снять свои кандидатуры в чью-то пользу. Пока что такого желания не изъявил никто. Сохраняется интрига насчет того, “сольют” ли кампанию Владимира Зеленского, но судя по неожиданно высокому результату своего протеже, Игорь Коломойский вряд ли добровольно выбросит выпавший ему в игре джокер в мусорную корзину.

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У двух других лидеров гонки – Порошенко и Тимошенко, дела обстоят значительно хуже. И если у Порошенко они просто скверные, то у Юлии Владимировны они по-настоящему аховые. После катастрофических ошибок прошлых лет, дуя на воду, Юлия Владимировна проводит крайне осторожную кампанию, не блещущую ни новыми технологическими ходами, ни новыми смыслами. Рассчитывая не вырвать победу в бою, а “унаследовать” власть из слабеющих рук “папередника”, она всю дорогу держалась в тени Порошенко, как эхо повторяя все его тезисы о врагах, о перемогах, о томосе, армии и мове. Ее “Новый курс”, иронически называемый злыми языками “новым кусем”, настолько невнятен, что практически неотличим от мессиджей нынешнего гаранта. Фактически Тимошенко говорит избирателю, что при ней будет “как при бабушке”, то есть, как при Петре Порошенко, только места ближайших прихлебателей вместо нынешних Кононенок, Березенок, Грановских и прочих Герасимовых займут люди из “Батькившины”. А страна бодрым галопом помчится туда же, куда ее сегодня пинками гонит ГлавКондитер: в ЕС, НАТО и геть від Москви.

Может быть поэтому не вызывает удивления тот факт, что избиратель, не видя в Тимошенко источник новых смыслов, так вяло реагирует на призывы ее рекламщиков. Стране точно не нужны два Петра Алексеевича Порошенко, один из которых – в юбке. Материальный ресурс у лидера “Батькивщины” по разным оценкам сопоставим с имеющимся у Порошенко, однако эффективность этих трат близка к нулевой величине. В результате, Тимошенко вошла в гонку с рейтингом 15 %, с ним же, согласно последним соцопросам, и финиширует. Если эта печальная для ЮВТ тенденция сохранится, то нынешние выборы станут финальным аккордом в ее карьере политического динозавра. Уж кого-кого, а проигравших украинцы не любят. Тем более, если проиграл дважды.

Ситуация, в которой оказался Порошенко, тоже не ахти. Фактически, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, он добровольно загнал сам себя в воинственную ультраправую нишу, которая по праву принадлежит Тягнибоку с Билецким. Но соревнуется то он не с ними, а с партией “мира и реванша”. В обществе огромен запрос на стабилизацию, а не на углубление раскола и перманентный майдан. А, находясь в крайне правом углу ринга, сложно рассчитывать на расширение социальной базы и числа сторонников. Воинственная риторика банально отпугивает. Этот все более возрастающий тренд уловили нюхом наиболее чуткие из порохоботов, которые третью неделю подряд разгоняют в медиа истерику насчет “реванша простых людей”. Которые на майданах не стояли, на колчаковских фронтах ранены не были, которым до задницы и Крым, и Донбасс, и что там в России. Главное для них – “покращення життя вже сьогодні”. На баррикады на штурм Банковой из-за тарифов эти люди не пойдут. Но отдать свой голос за человека, который олицетворяет для них выход из круга бесконечных потрясений, – вполне могут.

Противопоставить этим настроениям Порошенко нечего. Именно поэтому все его надежды на попадание во второй тур строятся не на реально тупом пиаре (копирование задов российских политтехнологий, приведших к власти Путина, в украинских условиях просто глупо), а на всевозможных схемах и “Сетках”, избирательных пирамидах и прочих способах впихивания невпихуемого. Вопрос лишь в том, насколько это поможет. Ситуация для действующего президента осложняется не только масштабностью задачи и недостатком тех, кто готов за Порошенко пойти в тюрьму в случае чего. И не только фактором внезапно занявшего “ответственную и патриотическую позицию” Арсена Авакова.

Дело в том, что нынешние выборы на Украине – самые не то чтобы честные (честность, это категория, вообще мало присущая выборам как таковым где бы то ни было), но точно – самые свободные и состязательные за много лет.

Это только глядя из Москвы может казаться, что президента в Киеве «назначает» всемогущий Госдеп. И представление это далеко от реальности. Не потому, что Госдеп не причем, а потому, что технологии другие. Гораздо тоньше тех, которыми привыкли оперировать московские.

Высокая степень конкурентности обьясняется вполне прозаическими вещами. . Сегоднящняя Украина не поделена надвое жестко противостоящими друг другу монополистическими политхолдингами, как в нулевые. Впервые за эти годы Украина предоставлена сама себе. Внешние силы либо полностью утратили рычаги влияния на внутриполитическую ситуацию, как Россия, провайдеров интересов которой либо зачистили под ноль, либо маргинализировали, либо выдавили за границу.

Либо, как США и ЕС, добились своих целей и ослабили давление и длину поводка, позволив аборигенам самим выбирать, кто в итоге будет стоять по стойке смирно перед Большими Белыми Господами.

Политикум надежно зачищен от генераторов нежелательных смыслов и возможных точек сборки масс вокруг этих смыслов. А в остальном – гуляй, рванина! Разрешено все, что не запрещено.

В случае с Америкой так вообще ситуация уникальная. После недавней отставки Вэсса Митчелла – главного в Белом Доме по этому региону, – куратор украинского направления там вообще отсутствует. Пресловутый Курт Волкер не в счет. Степень его влияния сильно преувеличивается. Он, как и Сурков в Москве, ответственен исключительно за “минский процесс”. Этим пределы его компетенции и ограничиваются, а его советы по другим вопросам носят даже не рекомендательный характер.

Понятно, почему в США не парятся. Все равно ведь, кто бы ни победил, все дороги ведут в резиденцию посла Йованович. В этом, кстати, и состоит американская стратегия в странах, подобных Украине. Поддерживать не каких-то “своих в доску”, зачищая им поле от конкурентов, как это делает Москва, а играя абсолютно на всех досках – от Наливайченко до Бойко с Левочкиным. В конечном итоге, если вдруг что, проамериканскую власть сменит проамериканская же оппозиция. Или глядящие в рот Америке «пророссийские силы». Вы думаете, у Вашингтона своих «пророссийских сил» на Украине нет? Американцам не беда, а народу приятно, пар выпустили.

В общем, Украине выпал редкий шанс получить передышку. Или наоборот – скатиться в хаос очередного переворота. Есть и готовый “символ перемен” – невысокий и улыбчивый клоун Вова. По иронии судьбы звезды сошлись именно на нем.

Его основная проблема на этих выборах – убедить свой недисциплинированный электорат прийти на выборы, а потом защитить результат в комиссиях. На первый взгляд, правы те, кто указывает на недостаточность финансового, организационного и людского ресурса кандидата Зе для решения такой задачи. Но это только на первый взгляд. Это только сейчас за спиной Зеленского маячит один лишь Коломойский. Между первым и вторым турами ситуация резко изменится. Особенно, если его противником будет Порошенко.

Автор этих строк совсем не удивится, если вокруг кандидата Зе возникнет неожиданно пестрый ситуативный блок, участники которого в другой ситуации намертво вцепились бы друг другу в глотки. Но в ситуации между 29 марта и 12 апреля 2019 года все они будут работать на повестку «Кто угодно, только не Порошенко».

Массовый запрос именно на такой формат голосования указывает нам на то, что уже сформирован закадровый и закулисный консенсус тех, кто двигает надетыми на руки куклами-перчаткамми в этом цирке марионеток и формирует мнения. И консенсус этот не в пользу Порошенко. В стране просто нет тех, кому он был бы нужен на второй срок. Олигархия определилась не в пользу владельца «Рошен», а внешним силам – по@@уй. Главное – сохранить вектор. А провайдер вторичен.

Идеальное окно возможностей для перезапуска старой системы под новой вывеской.