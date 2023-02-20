Почему страны Европы начали тормозить поставку танков Украине

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В ходе Специальной военной операции российская армия уже уничтожила не меньше шести тысяч единиц украинской и европейской бронетехники, в том числе три тысячи танков.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы достигли уникального результата – за год ведения боевых действий уничтожили всю бронетанковую, авиационную технику, которая имелась на вооружении Украины, которые имелись на складах и вооружении стран Европы, и даже что они смогли выкупить у третьих стан. Они говорят о поставках тридцати или трехсот танков. Но, если мы двести шестьдесят танков уничтожили за каких-то полтора месяца, сентябрь и половину октября? Если даже по данным Моссада к январю месяцу уничтожили шесть тысяч триста танков и боевых бронированных машин? Значит, порядка двух тысяч танков там уничтожено. По нашим данным, не две, а три с половиной танков мы уничтожили», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что именно по этой причине европейские страны не спешат отправлять на Украину свою технику.

«И что такое на этом фоне триста танков? А ведь они не триста поставили, а тридцать. Военные Запада это понимают. И сегодня уже речь о том, что Германия не будет поставлять тридцать танков, а поставит четырнадцать. Уже Польша заявила, что все их тридцать танков неисправны. С какой стати? Голландия и Дания – ребята простые, и открыто заявили, что вообще не будут ничего поставлять», – подытожил эксперт.