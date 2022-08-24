Почему Свердловский губернатор неожиданно поддержал Ройзмана?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неожиданно высказался в поддержку известного либерала Евгения Ройзмана, который был задержан сегодня рано утром в Екатеринбурге.

«У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон — есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит», – сказал Куйвашев в обращении, опубликованном в блоге.

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Наблюдатели полагают, что видеообращение чиновнику подсказали записать его политтехнологи с прицелом на предстоящие выборы и голоса массива «Уралмаш», который традиционно поддерживал Ройзмана. Однако нужно понимать, что поддержку либерал получал там еще до открытого демарша против воссоединения Крыма с Россией и дальнейшими пробандеровскими выступлениями.

Политолог Марат Баширов предполагает, что в деле Ройзмана есть какие-то более серьезные обвинения помимо дискредитации Вооруженных сил, и правоохранителям стоит их озвучить.

«Как-то быстро губернатор Куйвашев вступился за Ройзмана. Ещё и обвинения не предъявлены, а кампания по защите уже стартовала. Может силовики приведут какие-то факты, которые покажут, что все гораздо серьезнее, чем высказывания в интернете. И что тогда?» – комментирует Баширов.

Ройзману вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил РФ. Однако обыски прошли не только в квартире оппозиционера, но и в курируемом им музее Невьянской иконы. Экономист Никита Кричевский полагает, что более перспективной статьей в деле является «иконническая статья», поскольку либерал скупал бесценные объекты культа за копейки у старообрядцев.

Эти подозрения подтвердил в интервью «УралЛайв» бывший соратник Ройзмана, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов.

«Ройзман не скрывал, что раньше воровал иконы и занимался скупкой краденного. Он целую систему он придумал — она от времени «тёмная», к нему приезжали реставраторы, они раскрывали икону, реставрировали её, и люди приходили — не узнавали свои иконы. Таким образом, он научился легализовывать иконы. Там много ворованных икон — я это слышал от него», – сказал Кабанов.

Он сомневается в том, что Ройзман будет задержан, а дело его дойдет до суда. По словам Кабанова, против либерала уже порядка 10 лет возбуждались дела, в том числе и по факту убийства пенсионерки, пришедшей к нему на прием, однако все это ничем не заканчивалось.

«50 на 50. Как в том известном фильме: он же каменный, кто его посадит. Сколько было уголовных дел по Ройзману. Это поп Гапон. Я не удивлюсь, что он сотрудник спецслужб, как и все фашиствующие либералы. Днем орут за свободу во всем мире, за пидора…, ой, за ЛГБТ, а вечером идут на Лубянку. Ройзман – это проект Суркова. Он мне сам рассказывал. Этот проект назывался «Куклы». Если бы его хотели посадить, его бы посадили миллион раз», – сказал Кабанов.

Но вернемся к неожиданной поддержке Ройзмана местным губернатором. Куйвашев уже давно выстраивает свою предвыборную кампанию с оглядкой на мнение либералов. В мае он не побоялся вступить в публичную дискуссию с телеведущим Владимиром Соловьевым, который обвинил власти Свердловской области в том, что они превратили регион в «центр мерзотной либертоты». Куйвашева он обвинил в том, что его обучение в Йеле оплачивалось беглым олигархом Михаилом Ходорковским, а также в том, что губернатор поддерживает либеральный Ельцин-центр. Кроме того, Куйвашев пользуется услугами ранее судимой за взяточничество бывшей любовницы Евгения Ройзмана медиа-менеджера Аксаны Пановой.

Жаркий спор разгорелся и из-за инцидента со студентами Уральской архитектурной академии, которые выступили против буквы Z на фасаде здания вуза. Куйвашев высказался в их защиту. При этом в поддержку СВО он выступал неохотно.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что вся эта предыстория просто вынуждает Куйвашева встать на защиту Ройзмана.

«Если Куйвашев отстранится от Ройзмана, победа на выборах может стать трудной задачей», – написал он.